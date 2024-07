Anticorrupción atribuye a Francis Puig, hermano del ex presidente, delitos de estafa agravada y continuado de falsedad en documento mercantil

La Fiscalía Anticorrupción atribuye al empresario Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Ximo Puig, y a su socio Juan Enrique Adell Bover los delitos de estafa agravada y continuado de falsedad en documento mercantil, y pide al juzgado que inicie para esta causa la fase de procedimiento abreviado, previa al juicio oral.

En un escrito de 50 folios dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia firmado el pasado día 18 y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía no considera, no obstante, constitutivos del delito del fraude de subvenciones algunos hechos atribuidos a Puig y Adell Bover que, si bien suponen indicios de ello, como cantidades percibidas indebidamente, no superan los 120.000 euros y, conforme a la normativa penal aplicable, no suponen un delito sino una infracción administrativa.

En el texto, la fiscal, quien avanza que detallará más ampliamente los hechos más adelante, apunta además que procede ofrecer acciones a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y a la catalana en caso de que la instructora acepte la calificación del Ministerio Público, hecho que constaría un perjuicio económico para ambas administraciones.

El PP presentó a principios de mes- en su condición de acusación particular- el escrito de alegaciones en el que solicitó la apertura de juicio oral contra los empresarios Francis Puig y Adell Bover a los que acusa de haber conformado un «verdadero grupo criminal» dedicado a obtener a través de un entramado de empresas subvenciones públicas de manera fraudulenta.

