Alicante guarda silencio en memoria de Oriana

El Ayuntamiento de Alicante ha guardado este jueves tres minutos de silencio a las puertas del edificio consistorial en señal de repulsa por el crimen machista de Oriana, la joven de 29 años que fue asesinada el pasado martes en el barrio de Carolinas Altas. Los miembros de la corporación municipal, funcionarios, representantes sindicales y de los cuerpos de seguridad, ciudadanos y un grupo de amigos de la víctima han participado en esta concentración en memoria de la víctima y de condena de la violencia contra las mujeres.

Además de sumarse a esta convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), el Ayuntamiento ha decretado luto oficial durante la jornada de hoy, en la que las banderas oficiales ondean a media asta. Las concentraciones de rechazo contra este crimen se han llevado a cabo en toda España, después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmara como violencia machista el asesinato de esta joven en Alicante.

"El Ayuntamiento de Alicante condena con total rotundidad el último asesinato machista, cometido el pasado martes en el barrio de Carolinas Altas, y guardamos luto oficial este jueves en memoria de la joven Oriana, víctima de este horrible crimen", ha destacado la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda.

"También trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de esta mujer, esta vecina de alicante, víctima inocente de esta injustificable barbarie", ha añadido la concejala. "Una vez más, las instituciones y la ciudadanía vamos de la mano contra la lacra de la violencia de género. Y tenemos que insistir con todas las fuerzas en esta unidad porque estos comportamientos no pueden tener cabida en nuestra sociedad", ha concluido Cutanda.

Subdelegación del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, por su parte, ha pedido evitar normalizar, invisibilizar ni "negar" la existencia de la violencia machista.

Tras guardar un minuto de silencio por Oriana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, Nieves ha apelado contra el "horror" y "la desgarradora realidad de la violencia de género como una violencia estructural que mata a mujeres por el hecho de ser mujeres".

Ha pedido luchar contra esta lacra "desde el reconocimiento" porque, ha recalcado, "es violencia machista y no podemos permitir que se normalice, invisibilice ni se niegue".

Con la de Oriana, argentina con pasaporte italiano con una hija de 3 años y fue asesinada por su pareja, que luego se ahorcó en la terraza del domicilio del crimen, son 42 las mujeres fallecidas este año en el país, y 1.337 en lo que va desde 2003.