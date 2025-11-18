Atendida una mujer en un incendio con una explosión de gas en Bocairent (Valencia)

Una mujer ha sido atendida tras un incendio con una explosión de gas registrado este martes en una vivienda del término municipal de Bocairent, en la provincia de Valencia.

Según ha informado esta tarde el Consorcio Provincial de Bomberos, tras recibir el aviso del suceso, se han desplazado hasta el lugar del mismo dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Xàtiva y Ontinyent, además de un sargento y un jefe de sector del Consorcio.

Del mismo modo, ha acudido al servicio una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, dada la proximidad del municipio de Bocairent, al sur de Valencia, con la provincia de Alicante.

Inicialmente también se habían movilizado medios aéreos y bomberos forestales de la Generalitat por la cercanía de la vivienda afectada a una zona forestal, aunque "finalmente no ha habido propagación" de las llamas.

En el suceso, una mujer ha sido atendida por los medios sanitarios, según las fuentes.