La Audiencia de Valencia reabre la causa contra Mónica Oltra

La ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no ha acabado todavía con su periplo judicial. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido reabrir la causa que la investigaba, así como la de 15 personas más porque entiende que "no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal" y concurren "indicios suficientes para encausar a los investigados", según ha adelantado el diario Levante.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, el Tribunal ha estimado parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares.

La Sala entiende que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia acordó el pasado mes de abril el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra -por la que dimitió en 2022- y varios de sus colaboradores por el supuesto ocultamiento del caso de abusos cometido por su exmarido.