El archivo de la causa de Oltra agita el futuro de Compromís

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia acordó este martes el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, así como la de varios de sus colaboradores por el supuesto ocultamiento del caso de abusos cometido por su exmarido, Luis Ramírez Icardi, que ya cumple su condena de cinco año de prisión y que era educador en un centro de menores.

La decisión del juez ha puesto patas arriba a Compromís, partido que se ha volcado en mostrar la puerta abierta a la que fue su máxima valedora. «Hoy ganamos todos. Hoy empieza todo», colgó la coalición nacionalista en las redes sociales.

Oltra ha guardado silencio sobre esta victoria judicial. Desde su entorno admitieron, como no podría ser de otra manera, la satisfacción por el archivo de la causa, pero no hicieron declaración alguna. Dejaron, por tanto, que el partido saliera a hablar.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha abierto la puerta a que Oltra vuelva a la primera línea política. «Mónica es una persona excepcional, un referente para nuestra organización. Es una gran política y será siempre lo que quiera ser dentro de Compromís. Nunca se ha ido y si quiere volver a primera línea política la esperamos con los brazos abiertos». Con todo, defendió su dimisión. «No nos equivocamos, hicimos lo que teníamos que hacer porque por encima de su persona estaba el proyecto político de Compromís y lo tuvo claro».

No obstante, la realidad del Compromís de 2024 no es la de 2022. Oltra- de Iniciativa- ejerció un liderazgo que nadie se atrevía a discutir pese a no representar al partido mayoritario. Ahora, el antiguo Bloc- Més Compromís- ha tomado las riendas de la formación, por lo que Oltra no tiene especial sintonía con la nueva cúpula que, por otra parte, quiere mantener el poder del partido.

En la calle, medio centenar de personas se congregó la tarde del martes, mostrando su apoyo a Oltra. Se pudo ver, entre otros, a miembros del partido como los concejales de Valencia Giuseppe Grezzi y Pere Fuset o el diputado Carles Esteve.

"No hay indicios"

En un auto de 96 folios, el instructor, Vicente Ríos, señala que «no se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra, ni cualquier otra persona de la Conselleria, dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados», según recoge EFE.

El Tribunal Superior de Justicia imputó a Oltra en junio de 2023. Cinco días más tarde anunciaba su dimisión entre lágrimas y culpando a los «poderosos». Su relación con su socio de Gobierno, el PSPV, se había roto hacía mucho tiempo y por motivos que iban más allá del caso que afectaba al ex marido de la vicepresidenta.

En la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia se hizo alusión a «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada».

Nada que ver, por tanto, con lo conocido este martes. «Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo al ser practicadas todas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados», recoge el auto. Aunque la resolución puede ser recurrida, el instructor es tajante: «Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos (y muy en particular el de la propia víctima), examinada la copiosa documental y examinado el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno».

Continúa afirmando que no se ha acreditado que, «ni siquiera al nivel propio de los indicios», Oltra tuviera conocimiento alguno, hasta el 4 de agosto de 2017, de los hechos atribuidos por la menor a quien entonces era su marido.

La vicepresidenta residía con el acusado en la misma vivienda, pero en aquel momento su relación personal con él «se limitaba a compartir la educación y el cuidado de los hijos de ambos», señala el instructor, que añade que ambos se divorciaron meses después.

Este es el motivo por el que el juez admite que Oltra desconocía que Ramírez «fue separado de sus funciones como educador del centro de menores en el período comprendido entre el 20 de febrero de 2017 y 12 de marzo de 2017», y apunta el instructor que este es un hecho «sobre el que únicamente cabía especular, no sin fundamento, antes de escuchar la declaración de Oltra».