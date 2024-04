Oltra, la memoria selectiva y la hemeroteca

De vez en cuando resulta útil contrastar lo lo que se cuenta basado en la memoria selectiva con la hemeroteca. Desde que el pasado martes se conoció el archivo de la causa abierta contra la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, lo que algunos quieren recordar de lo ocurrido desde la imputación de la líder de Compromís hasta su dimisión tiene poco que ver con lo publicado. Aunque claro, no me extrañaría que crean que la culpa es de los periodistas.

Sin restar ni un ápice de responsabilidad a la que tenemos los medios en la «pena de telediario» hay hechos más que evidentes de que la dimisión de Oltra no se debe exclusivamente a la «persecución judicial de la extrema derecha».

El 16 de junio de 2022 el TSJ dictó su auto de imputación. Los hechos que entonces eran indicios de encubrimiento, ya no lo son en 2024. Básicamente porque el caso avanzó y estudiadas las pruebas, el juez ha determinado que no hay delito.

En todo este tiempo Oltra vivió la peor de sus pesadillas. Vio cómo su carrera política se acababa por una imputación y acusó a los «poderosos» de forzar su salida. En su dimisión lanzó un mensaje al entonces presidente Ximo Puig que ahora suena a maldición. «Que nadie me pregunte dentro de 20 meses qué cojones ha pasado en este país». Puig le había mostrado el camino de salida, el mismo que tomaría él tras perder las elecciones en 2023.

Pero Oltra cayó también porque Compromís así lo quiso. Una parte temía el coste electoral que podía tener mantener esta situación. Otros pensaron que podían sustituir a las bravas a la hasta entonces indiscutible lideresa, el «pegamento» de la coalición de partidos de la formación nacionalista.

Oltra decidirá ahora qué camino quiere seguir. Ha abierto un despacho de abogados para «combatir la Justicia y la paz a través de la medicación» porque ya se sabe, «pleitos tengas y los ganes».