El calor seguirá azotando el interior de la Comunitat Valenciana pese a haber doblado septiembre

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles poco nuboso o despejado, con nubes bajas matinales y posteriormente poco nuboso con intervalos de nubes altas, no se descarta alguna lluvia o llovizna débil y aislada en el norte de Castellón de madrugada y las temperaturas serán inusualmente altas para la época en zonas de interior.

Así, la mínimas no variarán o bajarán ligeramente y las máximas no cambiarán en el litoral pero subirán en el resto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que el viento será flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este durante las horas centrales.

El jueves predominará el cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales, así como a últimas horas del día, las temperaturas también serán inusualmente altas para la época en zonas de interior y mientras las mínimas no sufrirán grandes cambios, las máximas bajarán ligeramente en Valencia y no cambiarán en el resto.

El viento soplará mañana flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales, según la predicción de Aemet.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las capitales de provincia han sido las siguientes:

Castelló 22 y 30,4 grados

València 22,9 y 30 grados

Alicante 19,4 y 29,9 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento variable 2 a 3 tendiendo por la tarde a SE 3. Rizada a marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento del E y SE 3 tendiendo de madrugada a variable 2 y por la tarde a E y SE 3 a 5. Rizada a marejadilla, aumentando a marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento del E y NE 3 a 4, temporalmente variable 2 en el norte, rolando por la tarde a E y SE. Marejadilla, temporalmente marejada.