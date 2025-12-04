Camps reta a Pérez Llorca: "Ha llegado el momento de planificar el futuro del PPCV"

El ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha dado este jueves un paso más en su carrera por volver a la política activa. Momentos antes de entrar en una conferencia convocada por en la Fundación Bancaja de Valencia, donde ha presentado un programa de Gobierno, toda una declaración de intenciones, aunque ha insistido en que primero debe liderar el PPCV. En declaraciones a los medios de comunicación, ha insistido en que "ha llegado el momento ya de planificar el futuro del PPCV". Así, ha instado a contrastar con "quien lo tenga" el programa de Gobierno. De momento, ha dicho, el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, aún no lo ha hecho.

El expresidente ha desvelado lo que era un secreto a voces: que su intención es ser candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Camps ha pedido que se convoque un congreso para poder ofrecer su programa a los militantes, pues quiere ser elegido líder del PP en un proceso abierto a todos ellos. "Quiero que sea refrendado por los 50.000 militantes como mínimo, que creo que tienen que votar".

Camps propone que no se le exija cuotas a los militantes para votar. "No puede haber barreras económicas de ningún tipo para que los militantes del PP votemos en este congreso. Tiene que ser un congreso abierto, que elija los dirigentes y que elija el nuevo discurso". Esta es la manera, ha explicado, de recuperar a los militantes que se han "desafectado el proyecto por las circunstancias que sean desde hace mucho tiempo".

Durante su conferencia ha presentado su programa de gobierno y ha recordado que "yo le pedí a Mariano Rajoy cuatro cosas para los valencianos: agua, financiación, infraestructuras y seguridad". Cuatro peticiones en los que ha basado los ejes de su programa.

Respecto a la financiación, ha explicado que pidió al líder de su partido no un cambio del modelo de financiación sino que financiara a los cinco millones de valencianos y no a los cuatro que constan en el modelo de financiación: "Si yo hubiera sido presidente en 2011 y Rajoy también habríamos recibido dos mil millones al año más. Por quince años, 30.000 millones más hubiéramos recibido".

Respecto al agua, ha mencionado los más de mil millones de euros de Europa que se perdieron por derogar el trasvase del Ebro.

Respecto a las infraestructuras ha dicho que hemos des ser una gran "hub" logístico. Y ha dicho que el AVE tardaba hora y media en llegar y ahora dos horas: "alguien tendrá que reivindicar la llegada a Atocha". También ha criticado el "pegote" del aeropuerto: "por qué nadie lo dice, necesitamos una segunda pista y una modernización". Y ha criticado que "eso también lo hacen los gobiernos autonómicos, eso también se pelea". Ha sido otro de los dardos que ha lanzado contra el actual gobierno del PP: "No recuerdo nada de cierto interés que hayan inaugurado últimamente".

"Mi agendas ha estado latente pero si soy presidente llamaré a todos los presidentes de todas las empresas importantes del mundo como ya hablé con Bill Gates, para decirles que la Comunitat Valenciana ha abierto".

También ha dicho que Valencia necesita un nuevo by pass más hacia el oeste.

En el apartado de seguridad ha dicho que "tenemos una merma de seguridad de unos 2.000 o 2.200 guardias civiles y policías. nacionales". Ha dicho que la seguridad es prevención y "hay que ver policías y guardias civiles, porque ahora no se ve ninguno".

Recuperar Bancaja

"A mi todavía nadie me ha explicado porqué Bancaja desapareció Tenemos que exigir qué pasó. Por qué nuestro sistema financiero está ahora en manos catalanas. El 18 por ciento de Caixabank es del estado que es de la Caja de Ahorros de Madrid y Bancaja. El 8 por ciento de Caixabank está respaldado por lo que significó Bancaja, Seríamos uno de los cinco mayores propietarios del ese banco y si soy presidente de la Generalitat, tenemos que exigir que la fundación Bancaja tenga un asiento en Caixabank, pero no de convidado de piedra".

Tirar a Peter Lim

También ha dicho que se compromete a decirle al señor Peter Lim que no queremos que siga siendo el dueño del Valencia C.F., "porque es una persona non grata en la ciudad".

Economía

Ha ensalzado los fondos europeos que hicieron que "España creciera muchos puntos de PIB. En los años de Aznar crecíamos muy por encima de Europa" y se ha preguntado dónde están los proyecto de los Next Generation, "porque ese dinero se va a perder, y alguno tendrá que devolverse".

Ha criticado que un alumno en la Politécnica cuesta a los valencianos 100.000 euros "y la mitad se van a trabajar fuera de España".

Ha sacado pecho de haber construido más vivienda que nadie, y ha criticado a la izquierda que habló del boom de la construcción, pero "cuando gobiernan los socialistas es cuando más caro es comprar una vivienda". Y ha dicho que el mercado reclama 350.000 viviendas. "Estamos asumiendo lo que me contara mi madre de los realquilados: varias familias viviendo en una misma vivienda" y lo ha achacado "a la locura del discurso de la izquierda".

Empleo y vivienda son los dos elementos claves de las expectativas que tenemos que darle a los jóvenes, ha destacdo.

En materia de salud hemos conquistado algo tan importante como es la sanidad pública que hay que mantenerlo "pero no tengo nada en contra de la sanidad privada".

Canps ha concluido que "quiero poner al día mi partido porque es el único pilar en el que se sustenta el modelo de convivencia democrático de este país". Ha ensalzado la Transición y ha dicho que "la radicalidad de izquierda no quiere que esto funcione".

El expresidente ha dicho que el PP valenciano es muy importante "porque aquí se dirimen las tensiones entre los socialistas, los comunistas y los nacionalistas" y ha concluido que si se gana en Valencia se gana en España.