La Comunitat Valenciana se blinda ante la peste porcina con una ventaja: los 58.000 jabalíes abatidos

La carne de cerdo es «segura, fiable y enormemente nutritiva». Este es el mensaje que ha lanzado el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ahora también portavoz del Consell, sobre la peste porcina que en España afecta, de momento, a Cataluña. Ha animado, por tanto, a consumir esta carne para que esta epidemia no perjudique a los productores. El sector porcino representa casi el 50 % de la actividad ganadera de la Comunitat Valenciana y cuenta con 900 ganaderos.

Ante la situación generada, la Conselleria de Agricultura ampliará de 4,2 a 9 millones de euros las ayudas para los ganaderos dirigidas a proteger las granjas, un plan de prevención para evitar la entrada de jabalíes afectados a la Comunitat, donde este año se han realizado 2.600 análisis con resultado negativo.

La caza se ha convertido en el método más eficaz para evitar la sobrepoblación de jabalíes, una práctica que cobra todavía más importancia en la situación actual. Durante la última temporada se han abatido 58.000 jabalíes.

De hecho, según datos que recoge la Conselleria de Medio Ambiente, que dirige el vicepresidente tercero Vicente Martínez Mus, el incremento de las capturas de jabalí ha aumentado casi un 16 por ciento en el último año, un 53 por ciento con respecto a hace tres y un 88 por ciento si se compara con las capturas que se hacían hace ocho años atrás.

El plan de prevención que ha puesto en marcha la Generalitat valenciana contra la peste porcina africana incluye fórmulas para subvencionar la caza adicional de un mayor número de jabalíes en todos los entornos sensibles, especialmente en el límite con Cataluña, donde se han confirmado nueve positivos.

Barrachina ha defendido que en la Comunitat Valenciana se ha pasado de la persecución del cazador a su promoción, pues «presta una labor pública indispensable». Ha lamentado que el anterior gobierno «limitara la caza y demonizara a los cazadores», las consecuencias, «se pagan ahora», pues se ha producido una «pérdida del equilibrio entre el mundo rural y el urbano», donde actualmente hay sobrepoblación de jabalíes.

Sobre las ayudas para los ganaderos afectados, ha señalado que van a subvencionar todas las inversiones en bioseguridad de los ganaderos. Básicamente estas consisten en el reforzamiento de los vallados, la construcción de vados desinfectantes, y la habilitación de espacios de vestuario y ducha obligatoria antes de entrar a cualquier granja para evitar que se pueda contaminar el interior de estas instalaciones.

«Estamos con ese plan de prevención para evitar la llegada a la entrada de jabalíes afectados a la Comunidad Valenciana. Incluso tenemos planes de contingencia previstos por si esa situación desgraciada tuviese lugar». Ha precisado que, durante este año se han realizado 2.600 análisis preventivos a ganado porcino -250 de jabalíes silvestres-, todos ellos con resultado negativo, y ha insistido en la importancia de que se hayan aumentado los permisos de caza autorizando más días y también los métodos. «Se ha conseguido una cifra récord de capturas».

Por su parte, la Unió ha solicitado a la Conselleria de Agricultura un protocolo de actuación y un calendario de implementación de medidas. Así mismo, plantean que, pese a estar de acuerdo con que hay que actuar sobre las poblaciones de jabalíes, es necesario ampliar el radio de acción más allá del entorno de la AP-7. Señalan las zonas de las carreteras N-340, N-332, así como las salidas y zonas de influencia de aeropuertos y puertos comerciales.