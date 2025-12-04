El subdirector de Emergencias, el testigo que bate el récord testificando ante la jueza de la dana

Tras ocho horas de declaración, la jueza que instruye el caso de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido suspender la sesión de este jueves del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. En su condición de testigo ha estado contestando durante toda la mañana a un gran número de preguntas. A las 18:00 horas se ha decidido parar la declaración, que continuará el próximo 17 de diciembre a las 9:30 horas.

Para la próxima sesión todavía quedará por formular sus cuestiones al menos una decena de letrados de las acusaciones y los dos de las defensas.

Hasta ahora las declaraciones más largas habían sido la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, pero todas habían concluido en la misma jornada.

La testigo que estaba citada para el día 17, la que fue jefa de gabinete de la exconsellera investigada, Salomé Pradas, ha sido pospuesta al 19 de diciembre.