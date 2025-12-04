La jueza deja en libertad al anestesista de la niña fallecida en Alzira por no existir riesgo de fuga

El anestesista que sedó a la niña de 6 años fallecida el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica dental de Alzira (Valencia) ha quedado este jueves en libertad con medidas cautelares.

Así lo ha acordado la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira, después de que el hombre fuera detenido este miércoles por homicidio imprudente y pasara este jueves a disposición judicial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La jueza ha considerado que no se dan las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, ni de destrucción de pruebas.

El hombre, que sedó tanto a la menor fallecida como a otra niña de 4 que sufrió lesiones y que ha estado ingresada hasta el martes en el Hospital Clínico de València, deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado, y además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional.

El anestesista queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

En su auto, la magistrada recuerda que todavía no dispone de elementos suficientemente incriminatorios contra el investigado como para adoptar una medida como la solicitada por la Fiscalía, pues es necesario obtener la historia clínica de ambas menores y los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas.

En este momento incipiente de la instrucción, entiende la instructora que no existen suficientes indicios racionales de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado, han señalado las mismas fuentes.