La Cátedra Aguas de Valencia cumple una década de vida con el objetivo de "retener y atraer talento"

La Cátedra Aguas de Valencia ha celebrado este viernes su primera década de vida. En estos diez años ha promovido becas anuales para el Trabajo Final de Máster (TFM) de 67 alumnos, el patrocinio en ocho ediciones de los premios del IIAMA o el apoyo a una decena de congresos nacionales e internacionales con la asistencia de 65 alumnos, entre otros asuntos. La cátedra nació de la mano de la Universitat Politècnica de València (UPV) a la que sigue ligada en la actualidad.

El director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, ha asegurado que el reto en estos momentos es «atraer y retener talento en el sector del agua que, además tiene la obligación de ser transversal e incorporar nuevos perfiles que respondan a los importantes retos que tiene el sector». Entre ellos, destacó el déficit de infraestructuras que se ha puesto en evidencia en episodios como en la dana, la covid o el apagón. «Cada vez somos más digitales y necesitamos un sector con personal más diverso y con distintas habilidades».

Participantes en la jornada de la Cátedra Aguas de Valencia Luis Vidal

Precisamente es en este escenario es donde la colaboración con la UPV es imprescindible. «Una forma de encontrar esas habilidades es unirnos a una cátedra e intentar que las nuevas generaciones se incorporan a un sector que necesita retener y atraer talento». En este sentido, admitió que se trata de un sector muy exigente, pues para que el agua salga por el grifo siempre hay alguien que debe estar vigilando, todos los días del año y las 24 horas del día.

Por su parte, el rector de la UPV, José Capilla, ha asegurado que Aguas de Valencia es un referente en cuanto a innovación y además lo han sabido trasladar a los estudiantes, que también han tenido la oportunidad hacer prácticas en las empresas que forman parte del grupo. «El balance es muy positivo y yo creo que estos diez años son el comienzo de otros diez más, que van a ser muy fructíferos para ambas partes».

Global Omnium recibió el jueves en Madrid el reconocimiento Iagua a la mejor empresa del sector. Fajardo ha dicho que este premio lo recogieron «en nombre y representación de todo el sector, administraciones, ayuntamientos y todos aquellos que formamos el Ejército del agua» que trabajó para resolver la emergencia de la dana, pero al que aún le queda un gran trabajo».