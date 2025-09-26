Mazón anuncia la ampliación del Bono Recuperem Turisme en 7,9 millones más

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado la ampliación del Bono Recuperem Turisme en 7,9 millones de euros, hasta alcanzar una dotación económica de 18 millones, una medida que ya cuenta con más de 36.000 reservas en establecimientos de la Comunitat Valenciana.

El bono, que cubre hasta 350 euros, salió inicialmente por un importe de 5,1 millones, posteriormente se amplió en 5 más, y ahora se sumarán 7,9 millones, con lo que la cuantía total asciende a 18 millones, según han detallado fuentes de Turisme.

Mazón, que ha asistido a la I Edición de los Premis Turisme Comunitat Valenciana, ha destacado al turismo como ejemplo de “convivencia, sostenibilidad y equilibrio” que contribuye al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana.

En la industria turística, ha dicho, “hay un punto adecuado entre no perder la ambición y actuar con sensatez, porque el turismo nos hace más tolerantes, y nos lleva a conocer nuevos principios y maneras de ver la vida”.

Mazón ha destacado que la temporada estival “ha dejado cifras extraordinarias, con más gasto turístico que nunca y con el mayor número de visitantes de nuestra historia”. Tras los datos alcanzados en verano, septiembre está prolongando la temporada y se están registrando cifras de ocupación con porcentajes que oscilan entre el 80 y el 90 % en la mayoría de las zonas turísticas.

"No es objeto de debate la capacidad de crecimiento, ambición y equilibrio que nos está proporcionando el sector turístico en sentido amplio”, según Mazón.

Los premiados

En la I Edición de los Premis Turisme Comunitat Valenciana Mazón ha destacado que estos reconocimientos “nacen para poner en valor el prestigio que cada día se gana el sector y para que todo el mundo sepa que somos una tierra que premia el esfuerzo de la industria de la felicidad”.

Los galardones han reconocido en la categoría a la Personalidad Turística a José Orts Serrano, pionero del turismo en Elche, creador del Camping El Palmeral, hotel Huerto del Cura y del hotel Jardín Milenio.

El Premio a la Estrategia de Sostenibilidad Turística ha sido para Rototom Sunsplash, primer festival europeo con certificado oficial de emisiones de CO2; y el Premio a la Comunicación Turística ha recaído en Hosbec por la campaña audiovisual y digital, realizada en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y Patronato Costa Blanca, ‘Yo también soy turista’ que combate la turismofobia y transmite un mensaje de empatía e inclusión.

El galardón al Capital Humano Turístico se ha entregado a Gourmet Catering & Eventos, empresa valenciana con más de 75 años de trayectoria, referente en sostenibilidad y compromiso social. El Premio al Destino Turístico de Excelencia ha sido para Benidorm, referente paradigmático del sector turístico que desarrolla una modelo estructurado, planificado, preparado y adaptativo. Benidorm es el primer destino turístico inteligente certificado por la Marca Q del ICTE.

Las Menciones Especiales 2024 han recaído en el pabellón Roig Arena de Valencia y Hotel Cap Negret de Altea en su 50 aniversario. También han recibido una mención especial colectiva el sector turístico por su solidaridad y reacción tras las riadas del octubre, reconociendo a asociaciones como Hosbec, ApturCV, Apha, Conhostur, Ashotur, Fevh, Apeha, Aevav, Agocv, Alicante Gastronómica Solidaria y Gastrónoma.