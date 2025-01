Compromís reúne 4.000 denuncias vecinales en Valencia contra pisos turísticos ilegales

El grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de València va a remitir al Gobierno Central las cerca de 4.000 denuncias vecinales que ha recopilado de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad ante la inacción de la alcaldesa, María José Catalá.

Así lo ha manifestado la portavoz de la coalición, Papi Robles, que este martes ha comparecido para hablar de asuntos relativos a la situación de la vivienda en la ciudad y la actualización de datos de las denuncias presentadas en la web quenotetiren.com.

La coalición valencianista ha ampliado el registro de denuncias al Ayuntamiento de apartamentos turísticos ilegales con 1.500 nuevas, formuladas por vecinos y vecinas a través de la citada web y ha denunciado que de las 2.200 denuncias previas registradas, Catalá sólo ha actuado sobre un 1,5 % de ellas.

Robles ha acusado a la alcaldesa del PP de no aplicar la moratoria ni de actuar "ante el grito de alerta que están lanzando nuestros barrios, y encima deja a 262 personas tiradas sin ayudas al alquiler".

"No vamos a parar. Sabemos el sufrimiento que existe. Sabemos la angustia. Sabemos lo que implica tener que irte a vivir a otro sitio porque te expulsan y que nadie hace nada", ha añadido.

La web, ha explicado Robles, ha sido "habilitada para hacer frente a la dejadez del gobierno municipal para atender las quejas de la ciudadanía por la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos".

Compromís, que ha presentado en el registro municipal esta misma semana las últimas 1.500 denuncias, recopiladas entre septiembre y diciembre de 2024, lamzó esta web en el mes de mayo del pasado año.

"Gracias a la colaboración ciudadana, contamos con lo que es posiblemente el registro más exhaustivo, más completo y más actualizado de la realidad de los apartamentos turísticos ilegales de todos los que existen en España: con direcciones, fotografías, fechas, ubicaciones sobre plano, comprobación de que no constan en el registro de la Generalitat,... todo", ha explicado Robles.

Ante la "desidia" del Ayuntamiento que "no actúa", Robles ha afirmado que van a "remitir todas estas denuncias al Ministerio de Consumo que ha abierto un expediente a AirBNB por publicitar apartamentos ilegales. Desde Compromís no vamos a desistir en la cuestión del derecho a la vivienda".

Catalá deja a 262 personas sin ayudas al alquiler

En este mismo sentido, Papi Robles ha acusado a Catalá de actuar por el interés de los especuladores, de los grandes tenedores, "porque el PP y Vox miran siempre por los bolsillos de los que más tienen, entre los que están los suyos. Pero no se dan cuenta de lo grave que es la fractura social y la precariedad que se está produciendo".

Entre otros, Robles ha denunciado que "la alcaldesa del PP ha dejado fuera de las ayudas al alquiler a 262 personas, un 17 por ciento de los solicitantes, porque no ha querido poner más presupuesto".

De hecho, todas estas personas cumplían con los requisitos y desde Compromís le han "pedido reiteradamente que ampliara el dinero destinado a estas ayudas y sólo amplió 300.000 euros, una cifra claramente insuficiente".

Papi Robles ha también criticado los cambios en las normas urbanísticas anunciados por el gobierno del PP y Vox para adaptarlas y dar entrada al coliving y al flex living, "dos conceptos que esconden la precariedad más absoluta: familias pagando 500 y 600 euros por una habitación y viviendo amontonados con otras familias".

Ha recordado que hace medio año el pleno del Ayuntamiento aprobó, a propuesta de Compromís, una moratoria de nuevas licencias de apartamentos turísticos para dar margen para modificar la normativa urbanística.

"Lo que nos encontramos es que Catalá no está cumpliendo la moratoria y que los cambios que propone son para beneficiar aún más a los especuladores, a los que hacen negocio, pero no para proteger a los vecinos y vecinas que no pueden acceder a una vivienda digna", ha concluido.