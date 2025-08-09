Mueren dos personas al estrellarse una avioneta en Requena (Valencia)

Dos personas han fallecido este sábado tras estrellarse una avioneta ultraligera en la zona de El Pontón, en el municipio valenciano de Requena, han confirmado fuentes sanitarias de la Generalitat Valenciana.

El accidente se ha producido sobre las 11.25 horas y, aunque se ha movilizado al Samu, a su llegada solo ha podido confirmar la muerte de estos dos ocupantes al estrellarse en una zona agrícola.

Fuentes de la investigación han explicado que los dos fallecidos son sus dos ocupantes, ambos vecinos de València.

La matrícula y gran parte de la avioneta han quedado calcinadas como consecuencia del accidente, que ha provocado un pequeño incendio sofocado por el Consorcio de Bomberos de Valencia.

La Guardia Civil se ha quedado al cargo de la investigación, según ha informado el cuerpo de bomberos.

El Centro de Coordinación de Emergencias había explicado en una publicación en X que sobre las 12.24 horas había recibido el aviso de un accidente de avioneta a la altura del kilómetro 443 de la nacional 332, hacia Albacete.

Además del cuerpo de bomberos y el Samu, también se han movilizado patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local y una autobomba.