La Comunitat afronta un martes con alertas naranjas y amarillas por lluvias tras la roja

La Comunitat Valenciana tiene activadas para este martes alertas naranjas y amarillas por lluvias en varios puntos, una vez finalizadas las alertas rojas de este lunes en puntos de Castellón y Valencia por un episodio de lluvias torrenciales que ha dejado acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat tiene activada este martes la alerta por lluvias nivel naranja (riesgo importante) en el litoral de la provincia de Valencia y en el litoral de la provincia de Alicante.

Asimismo, está establecida la alerta por tormentas nivel amarillo en el litoral sur de Castellón, en toda la provincia de Valencia y en toda la provincia de Alicante, y la alerta por lluvias nivel amarillo en el litoral sur de Castellón y el interior de Valencia.

Previsión

Por ello, la Comunitat Valenciana vivirá este martes una jornada de chubascos acompañados de tormenta en la primera mitad del día, que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Comunitat amanece con cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos acompañados de tormenta que remitirán la segunda mitad del día, cuando tenderá a cielo con intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales por la tarde.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en la mitad norte y en descenso o sin cambios en la mitad sur, y el viento soplará moderado del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral central a primeras horas. En el interior, soplará flojo del nordeste con intervalos de intensidad moderada, disminuyendo a viento flojo variable a últimas horas.

Para el miércoles, primer día de octubre, se esperan intervalos nubosos en Alicante y el sur de Valencia, con posibles precipitaciones dispersas en el litoral a primeras horas del día, tendiendo a cielo poco nuboso, mientras que en el resto de la Comunitat se espera cielo poco nuboso.

Por la mañana habrá brumas y bancos de niebla en interiores de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios, y las máximas subirán en Valencia y norte de Alicante, y experimentarán un ligero ascenso o no cambiarán en el resto.

El viento del nordeste en el litoral de Alicante, disminuyendo a flojo la segunda mitad del día; en el resto se espera viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sur y sureste flojo en el litoral.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 24,2 y 17,7 grados; Valencia: 22,8 y 17,2 grados; y Alicante: 27,3 y 18,7 grados.