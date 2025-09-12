La Confederación del Ebro alerta del riesgo de crecidas en barrancos de Castellón ante las tormentas en el interior previstas para este viernes

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado del riesgo de crecidas en barrancos y cauces menores de Teruel y Castellón este viernes ante el pronóstico de lluvias intensas en el extremo sudoriental de la Cuenca del Ebro.

La Confederación recuerda en un comunicado que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos en las provincias de Teruel y Castellón por riesgo de lluvias intensas de al menos 20 litros por metro cuadrado en una hora, lo que puede dar lugar a crecidas en barrancos y cauces menores.

Por ello, la CHE recomienda a la población seguir las indicaciones de los servicios de protección civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la AEMET (www.aemet.es), del Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro (www.saihebro.com) y de la propia CHE (www.chebro.es y @CH_Ebro).