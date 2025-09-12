La Generalitat califica de "intolerable" que se le haya negado el turno de palabra en la apertura de curso de la UJI

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha calificado de "intolerable" que se haya negado la palabra al representante de la Generalitat en el acto de apertura del curso académico de la Universitat Jaume I (UJI) celebrada este viernes en Castellón.

Ha explicado que minutos antes de comenzar el acto se ha comunicado al director general de Ciencia e Investigación de la Conselleria, Rafael Sebastián, que no podía intervenir ni estar presente en la mesa presidencial.

Sebastián ha acudido en representación del conseller, José Antonio Rovira, que tenía agenda con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón en Elche.

Se da la circunstancia, además, de que esta mañana se celebraba también la apertura del curso académico de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), a la que ha asistido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez. Dada la duración de ambos actos resultaba imposible la presencia de Gómez en los dos.

Por tanto, la representación de la Generalitat en la apertura de curso de la UJI corría a cargo de Sebastián, director general de Ciencia y catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores, y así se comunicó ayer a la universidad.

Sebastián debía pronunciar unas palabras, pero minutos antes de comenzar el acto se le ha comunicado que no podía intervenir ni estar presente en la mesa presidencial, un hecho que desde la Generalitat se considera "absolutamente inaceptable".

Desde la Conselleria se ha señalado que se pedirá una explicación a la rectora de la UJI, Eva Alcón, sobre este hecho sin precedentes.

El conseller de Universidades, José Antonio Rovira, ha mostrado también su malestar por lo ocurrido esta mañana, y ha criticado que, con la imposibilidad de intervenir del representante del Gobierno valenciano, "la única voz de una administración que se ha escuchado en la apertura de curso de la UJI ha sido la de la ministra de Ciencia, Diana Morant, a su vez secretaria general del PSPV, quien ha aprovechado el acto como una tribuna libre e ilimitada para atacar al Gobierno valenciano".