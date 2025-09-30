Las consecuencias de las fuertes lluvias: Una vivienda colapsa en Castellar (Valencia), retrasos en los trenes y retenciones de tráfico

El temporal de lluvias que afecta a la ciudad de Valencia ha provocado el colapso del forjado próximo a una vivienda en la pedanía de Castellar y ha obligado al desalojo del matrimonio que reside en ella, que ha sido alojado en casa de unos familiares.

Así lo han señalado fuentes del Ayuntamiento de Valencia, que han indicado que esta es la incidencia más reseñable en las últimas horas, en las que se han registrado acumulados de hasta 184 litros por metro cuadrado en algunas pedanías de la ciudad.

Las mismas fuentes han indicado que los bomberos realizaron a lo largo de todo el lunes setenta servicios desde que se inició el episodio de alerta roja que ha afectado a todo el litoral de la provincia de Valencia.

Asimismo, la acumulación de agua en los pasos inferiores de Alfafar y de Alzira ha generado retrasos medios de quince minutos en las líneas C1 y C2 de los Cercanías de Valencia, ya que ha obligado a circular por una sola vía, según han informado a Efe fuentes de Renfe.

Las mismas fuentes han explicado que al inicio del servicio de este martes, a las 6 de la mañana, se ha detectado acumulación de agua en el paso inferior de Alfafar-Benetússer, lo que ha obligado a que los trenes circularan por una sola vía, ya que no podían parar en sentido a Valencia.

No obstante, las mismas fuentes han señalado que a las 8 de la mañana ya se había reparado el paso inferior y los trenes empiezan a recuperar su frecuencia de paso habitual.

Las lluvias también han dejado acumulados de agua en el paso inferior de Alzira, donde los trenes circulan solo por una vía y hay retrasos medios de quince minutos mientras se soluciona el acceso al paso inferior.

A todo ello se suman las retenciones de tráfico en la V-30 y la A-7, que cuentan con kilómetros de atascos