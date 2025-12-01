El Consell defiende dar 11 millones a Campofrío para que se ubique en Utiel: "Será una pieza clave para la reactivación empresarial"

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que el nuevo centro de transformación y comercialización de productos cárnicos que Campofrío construirá en Utiel, gracias a una inversión de 11 millones de euros de la Generalitat, “será una pieza clave para la reactivación empresarial y para dinamizar el tejido económico local”.

Cano ha recordado que la concesión directa de estas ayudas fue aprobada por el Pleno del Consell y que este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la concesión y las bases reguladoras que permitirán impulsar la construcción del nuevo centro.

“Estas ayudas directas responden a nuestro compromiso real con las empresas dañadas por la riada, para ayudarlas a retomar su actividad cuanto antes y contribuir así a la recuperación”, ha señalado la consellera. Asimismo, ha afirmado que “desde el Consell actuamos con visión de futuro para garantizar que la recuperación industrial sea una realidad”.

Esta medida aprobada por el Consell se adopta con carácter excepcional y por razones de interés público de tipo económico, en el marco de la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Así, cabe recordar que las instalaciones de Campofrío en Utiel sufrieron graves desperfectos.

La titular de Industria ha asegurado que la subvención se distribuirá en tres anualidades: 1.832.000 euros, en 2025; 5.391.000 euros, en 2026; y 3.777.000 euros, en 2027 “con el objetivo de agilizar el retorno a la normalidad tras los daños ocasionados por la dana”.

Actuaciones subvencionables

El decreto detalla que las ayudas financiarán inversiones en obra civil (urbanización, construcción de edificios de producción y áreas de almacenamiento) y la adquisición de bienes de equipo e instalaciones industriales, desde maquinaria de proceso y sistemas energéticos avanzados hasta infraestructuras eléctricas especiales.

La subvención cubrirá costes de inversión en activos materiales e inmateriales asociados a la puesta en marcha del nuevo establecimiento. En el caso de los activos inmateriales, el apoyo podrá alcanzar hasta el 50 % de los gastos subvencionables. La adquisición de terrenos será elegible hasta un 10% del total, y los costes de arrendamiento de activos materiales también podrán ser subvencionados según los criterios establecidos.

La inversión deberá mantenerse en la zona durante un mínimo de cinco años, sin perjuicio de la renovación de equipos o instalaciones que puedan quedar obsoletos en ese periodo, siempre que la actividad económica continúe desarrollándose en Utiel.

Inversión estratégica

La iniciativa empresarial de Campofrío para para la creación de las nuevas instalaciones de transformación y comercialización de productos cárnicos en Utiel es de extraordinario interés para el desarrollo socioeconómico de la zona dana y de la provincia de Valencia.

Supone una inversión global que supera los 134 millones de euros y prevé la creación de más de 300 puestos de trabajo. El proyecto constituye una apuesta por la reindustrialización inteligente, la modernización tecnológica y la sostenibilidad, y sitúa el nuevo centro como referencia en el ámbito agroalimentario español y europeo.

Su desarrollo contribuirá a optimizar la cadena de suministro, impulsar la eficiencia energética y reforzar el tejido productivo de la Comunitat Valenciana, en línea con los objetivos de transición ecológica y desarrollo económico sostenible.