La consellera Elisa Núñez (Vox) admite tras la polémica sobre Franco que fue "un dictador"

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Vox), ha asegurado este lunes, ante la polémica por haber declarado que Francisco Franco "es un personaje histórico", que no tiene "ningún problema en admitir" que el franquismo "fue una dictadura" y que Franco "fue un dictador".

En declaraciones al programa de televisión El Faro de La 8 Mediterráneo, Núñez ha respondido así tras la polémica generada por las recogidas en una entrevista publicada este domingo en el diario Las Provincias donde, a la pregunta de si está de acuerdo con la afirmación en Les Corts del president,Carlos Mazón, de que el franquismo fue una dictadura, dijo que Franco "es un personaje histórico" y que ella nació en 1977 y no ha vivido esa época.

Esas declaraciones han sido criticadas desde los partidos en la oposición de Les Corts Valencianes mientras que Mazón ha señalado: "Yo tengo que decir que soy el presidente de la Generalitat Valenciana y soy el presidente de todo el Gobierno de la Generalitat Valenciana y yo ya he dicho que eso fue una dictadura, pero no es necesario que yo lo diga, no tengo ningún problema en decirlo, lo fue".

El president ha reiterado este lunes que ha dicho lo que tenía que decir, no tiene ningún inconveniente en repetirlo, se ratifica en lo que dijo el pasado jueves en el pleno de Les Corts y en lo que dice "cada dos por tres": "Yo llamo a las dictaduras, dictaduras, a todas; llamo al terrorismo, terrorismo, a todos".

Unas horas después de esas declaraciones de Mazón en Vila-real (Castellón), y en su primera intervención pública tras la polémica generada por esa entrevista dominical, la consellera ha afirmado: "No tengo ningún problema en admitir que esa época fue una dictadura y que Franco fue un dictador, pero nací en 1977 y Franco murió en 1975. Para mí es un debate que está superado" y "esa etapa quedó cerrada durante la Transición con el consenso de todas las partes".

Núñez también ha defendido el proyecto de ley de la Concordia, presentado por PP y Vox en Les Corts Valencianes y que sustituirá a la de Memoria Democrática de 2017 para "reconocer a todas las víctimas", y ha insistido en que ella es "hija de la democracia" y que hay temas que "en muchas ocasiones se usan como cortina de humo para tapar otras cosas", algo que a su juicio se hace "a diario".