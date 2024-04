Baldoví ve a Núñez "más peligrosa por incompetente que por sus declaraciones franquistas"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, que este pasado domingo se refirió a Franco como un "personaje histórico", es "más peligrosa por incompetente que por sus declaraciones franquistas".

A preguntas de los periodistas antes de la reunión de su grupo ha asegurado que la entrevista a la consellera le ha parecido "alucinante" y que el hecho de que la consellera "no tenga una opinión o no quiera transmitirla de un dictador sanguinario como Francisco Franco no es de recibo"

"A veces la consellera me parece más peligrosa, no por lo franquista y este tipo de declaraciones, sino por lo incompetente que demuestra ser", ha añadido y ha recordado: "lo único que se le ocurrió al llegar a un incendio fue decir que la culpa era de los que gobernaban hace un año".

Además, ha criticado que permite que en su departamento "se hagan recortes de 12 millones para la extinción de incendios, y es capaz de echar a los bomberos o de recortar a los ayuntamientos un 40 % en recursos para limpieza de caminos y zonas periurbanas, las más afectadas en caso de incendio".

Campaña contra las cinco proposiciones de ley del PP y Vox

Baldoví también ha anunciado una campaña territorial contra las proposiciones del ley del PP y Vox sobre memoria democrática y plurilingüismo, entre otras. "Hablaremos con todos los agentes para explicarlas y que sepan lo que suponen", ha indicado.

El síndic ha confirmado que su grupo se reúne para preparar esa campaña que ya ha empezado con la presentación de mociones en los ayuntamientos "para que también sepan desde el ámbito municipal el alcance de estas leyes y lo que suponen para la vida de 5 millones de valencianos".

Desde el ámbito parlamentario, ha anunciado que tienen listas "enmiendas a la totalidad con textos alternativos" para cada una de las leyes. "Pensamos que el texto anterior o el alternativo será mejor que el aprobado", ha sostenido.

Además, ha asegurado que esperarán a que se acaben de aprobar definitivamente las cinco leyes, para presentar su "frente judicial" contra ellas.

Elecciones vascas

Sobre el resultado de las elecciones vascas, ha destacado que el 90 por ciento de los escaños obtenidos en el País Vasco "están en la mayoría progresista del Estado" y el PP "ha vuelto a quedar de manera residual en ese territorio".

Tras aplaudir que Sumar haya logrado un diputado que hace la Cámara vasca "más diversa y plural", ha asegurado que en la campaña vasca "se ha demostrado que las formaciones arraigadas al territorio tienen gran impacto y resultado".