Más del 80% de los caminos rurales afectados por la dana están ya recuperados

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado las obras de recuperación del camino Perfecto García Crome en Carlet, uno de los tres caminos rurales recuperados tras la riada en el municipio.

Durante su intervención, Barrachina ha destacado el importante avance de las obras de recuperación, señalando que “hemos recuperado ya el 82,5 % de los caminos rurales previstos afectados tras la riada en la provincia de Valencia”.

Asimismo, ha explicado que “esta cifra seguirá creciendo en las próximas semanas hasta alcanzar el 90 %, una vez concluyan las obras de los 30 caminos que actualmente se encuentran en ejecución”.

El conseller ha subrayado que “este esfuerzo refleja el compromiso de la Generalitat con el sector agrario y con los municipios más afectados por las inundaciones, garantizando infraestructuras seguras y plenamente operativas para agricultores, vecinos y transportes”.

“Con este objetivo, hemos destinado una inversión global de 30 millones de euros a la reparación de los caminos afectados por las riadas, 21,4 millones en la provincia de Valencia y 8,2 millones en la de Castellón”, ha recordado el conseller.

Obras Carlet

En el caso de Carlet, las actuaciones previstas ya se han completado, con la finalización de los tres caminos programados, lo que supone la conclusión total de la inversión en el municipio.

Las obras de recuperación del camino Perfecto García Crome (Malecón) han consistido en una intervención integral para estabilizar y asegurar la infraestructura viaria afectada por las riadas. Se ha construido una escollera de grandes dimensiones de aproximadamente 190 metros de longitud y 6 metros de altura, formada por bloques de piedra caliza de entre 0,60 y 1 metro, con una base de escollera de menor tamaño para garantizar su asentamiento.

Para reforzar la estabilidad y prevenir la erosión, se ha incorporado una capa de geotextil en el trasdós, sobre la que se ha colocado un relleno granular compactado que mejora el drenaje e integra la escollera con el terreno circundante.

La coronación del muro ha sido consolidada con un recubrimiento de hormigón HM-20, y una vez estabilizado el talud, se ha procedido a la repavimentación del firme con mezcla bituminosa AC 16 SURF de 5 cm de espesor, cubriendo toda la longitud de 190 metros y 8 metros de ancho del tramo afectado.

Además, se han instalado hitos de señalización H-75 a lo largo del trazado del muro para garantizar la seguridad vial.

En el conjunto de la comarca de la Ribera Alta, 82 caminos rurales se encuentran ya finalizados y otros 4 están en ejecución, “lo que refleja el avance de las obras en una de las zonas más afectadas por las riadas,” ha concluido.