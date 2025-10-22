Consum abre su primera tienda en Vilanova i la Geltrú y alcanza los 289 supermercados en Cataluña

Consum abre este jueves su primer supermercado propio en la localidad de Vilanova i la Geltrú y se convierte en el cuarto establecimiento de la Cooperativa en la comarca del Garraf (Barcelona). Con esta apertura, Consum sigue afianzando su consolidación en Cataluña donde ha alcanzado una red comercial de 289 supermercados, entre tiendas propias y franquicias Charter, de las cuales 226 se encuentran en la provincia de Barcelona.

La nueva tienda está ubicada en la plaza del Cubilot, número 2, en el céntrico barrio de Sant Joan. El nuevo supermercado cuenta con más de 1.100 m2 de superficie y con 32 plazas de aparcamiento para clientes. Ofrecerá un amplio surtido de productos frescos con atención personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, sección de fruta y verdura a granel, horno, sección de comida preparada, perfumería asistida y sección de mascotas, así como las marcas exclusivas Consum. El horario de apertura de la tienda será de 9:00 a 21:00 horas, en invierno, y hasta las 21:30 horas, en verano.

Consum ha contratado a 42 personas del municipio y de poblaciones colindantes para la puesta en marcha de esta nueva tienda. Se trata de una medida de conciliación de la vida personal y profesional y apuesta por la economía local, favoreciendo la proximidad del lugar de trabajo al domicilio.

El nuevo supermercado de Vilanova i la Geltrú cuenta con el Programa Profit de gestión responsable de alimentos, propio de la Cooperativa desde hace ya trece años. Consum se coordina con las entidades sociales del entorno del supermercado en las provincias en las que está presente para donar diariamente a las personas que lo necesitan los alimentos que están próximos a caducar y que se retiran de la venta, pero siguen siendo aptos para el consumo.

Previsión de crecimiento

Durante este ejercicio, la Cooperativa prevé incorporar 18 nuevos supermercados propios a su red comercial, de los cuales seis son en Cataluña, donde ya ha inaugurado centros en: Mataró-que abrió el 27 de marzo-, Amposta y Lleida-que abrieron el 4 de septiembre-, Terrassa-que abrió el 25 de septiembre- y Vilanova i la Geltrú-que abrirá mañana-. La última apertura está prevista en la localidad de Olot a finales de noviembre. Además, la Cooperativa ha reabierto en octubre una de sus tiendas más emblemáticas de Barcelona tras una reforma de ampliación integral. Consum prevé abrir este ejercicio siete supermercados propios en la Comunitat Valenciana, tres en la Región de Murcia y dos en Andalucía.

Actualmente, la red comercial de Consum cuenta con más de mil establecimientos, más de 500 propios y más de 500 Charter, en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía y Aragón.