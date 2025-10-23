Consum prevé superar los 5.000 millones en ventas este año

El director general de Consum, Antonio Rodríguez, que este jueves ha intervenido como ponente en el 40º Congreso AECOC de Gran Consumo, ha declarado en rueda de prensa, que "la compañía prevé superar los 5.000 millones de euros en facturación y volver a batir récord de beneficios”. Antonio Rodríguez ha añadido que “esperamos un próximo ejercicio estable, sin incrementos en los costes financieros ni energéticos y con una inflación moderada, lo que nos permitirá consolidar nuestro crecimiento”.

Sobre su estrategia de expansión, Consum tiene previsto abrir 18 tiendas propias y 35 franquicias netas, además de avanzar en la construcción de su nueva plataforma de ecommerce en Paterna, cuya puesta en marcha está prevista para septiembre del próximo año. “Con esta plataforma queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo en el canal online, mejorando y ampliando nuestro servicio”, ha señalado.

El portavoz ha incidido también en la buena evolución de la categoría “listo para comer”, que “crece por encima del mercado y seguirá siendo un eje clave de innovación”, junto con la apuesta por la atención personalizada en secciones como charcutería, carnicería y productos del mar, combinada con la implantación de máquinas de auto cobro.

El director general de Consum ha afirmado también que “el consumo en alimentación se mantiene estable, sin grandes cambios en los hábitos de compra. En este sentido, actualmente, el 15% de nuestras referencias son de marca del distribuidor y el 85% de marca de fabricante”.

Por último, Antonio Rodríguez ha destacado que Consum tiene un índice de absentismo algo inferior a la media del sector pero que, aun así, este es el principal problema que tiene el mundo empresarial, motivado, especialmente, por el cambio en la gestión de los procedimientos de altas y bajas laborales.

En su ponencia “Personas en el Centro: Estrategia de Personas y Bienestar en Consum”, el director general de Consum ha subrayado el papel esencial de la distribución cooperativa y de un modelo de empresa centrado en las personas, la sostenibilidad y la eficiencia como motor de competitividad en un contexto económico y social cada vez más complejo.

Antonio Rodríguez ha destacado que el consumidor actual exige mucho más que buenos precios: demanda propósito, coherencia y confianza. En este sentido, ha reivindicado el modelo cooperativo de Consum como una fortaleza diferencial, basado en la participación de los trabajadores-socios, la cercanía al territorio y la reinversión de los beneficios en la propia comunidad. Este enfoque, ha afirmado, no solo refuerza la cohesión interna, sino que garantiza una relación de largo plazo con los clientes y proveedores.