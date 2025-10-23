Enlightenment, el espectáculo de luces inmersivo que rinde homenaje a las cuatro estaciones llega a Valencia

Primavera, verano, otoño, invierno… Términos fácilmente identiﬁcables por ser las cuatro estaciones, se podrán ver y sentir ahora de una manera fascinante gracias a Enlightenment, una experiencia inmersiva que combina música clásica, proyecciones de luz y video mapping, y que llevará a los asistentes a experimentar un viaje artístico muy emotivo y evocador.

Este nuevo espectáculo audiovisual e inmersivo ha sido creado por el colectivo artístico suizo Projektil y Fever, la plataforma global líder mundial de descubrimiento de entretenimiento, productores también de la reconocida experiencia inmersiva, ‘Génesis’. Tras viajar con enorme éxito por ciudades como Glasgow, Milán, Ginebra, Turín, Amberes o Madrid, abre sus puertas en Valencia, concretamente en el Real Colegio de las Escuelas Pías (C/ Carniceros, 6) y las entradas ya están disponibles en la web y app de Fever.

Projektil ha dado nueva vida a las composiciones originales de Vivaldi, reordenándolas y grabándolas especíﬁcamente para mejorar la experiencia inmersiva, infundiendo piezas clásicas con un toque contemporáneo. Inspirado en la obra maestra Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi, Enlightenment fusiona arte y tecnología en una experiencia repleta de expresividad y creatividad que esceniﬁca el ciclo de la vida, mediante un homenaje abstracto al paso de los periodos estacionales y vitales, de una manera conmovedora y emocional, a lo largo de 30 minutos. Todo mediante un viaje multisensorial e inmersivo representado en Real Colegio de las Escuelas Pías, un ejemplo puro de neoclasicismo religioso valenciano, destacando particularmente por sus cúpulas tabicadas.

Luces, música y proyecciones de alto rendimiento inundan las paredes y los techos del espacio con ayuda de la tecnología más puntera. Todas las estructuras de la Iglesia han sido medidas, calculadas y dimensionadas con tal de que las recreaciones encajen a la perfección con las proporciones del ediﬁcio. Así se ha generado un espacio completamente integrado para la inserción de estas imágenes proyectadas en las superficies del templo, que recrean y evocan la génesis de nuestro planeta. A ello se suma un acompañamiento musical que refuerza la inmersión del visitante y lo envuelve dentro de un viaje completamente inédito.