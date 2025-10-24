VDS 2025 promueve la colaboración para afrontar los retos tecnológicos globales

VDS 2025 se ha consolidado como el escenario internacional desde el que abordar los retos tecnológicos globales que afronta la sociedad. El ecosistema tecnológico mundial se ha dado cita en Valencia, en la octava edición del encuentro, para mostrar cómo la colaboración y la innovación pueden ofrecer soluciones reales a desafíos como el cambio climático, la regulación e implementación de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ciberseguridad y la defensa.

Como señaló Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, VDS 2025 ha hecho honor a su lema «Collaborate Today. Transform Tomorrow», mostrando al mundo cómo la cooperación en el ámbito de la innovación puede tener un impacto real en la vida de las personas y en su entorno. Hortelano puso como ejemplo las iniciativas impulsadas por el ecosistema tecnológico tras las inundaciones provocadas por la DANA del pasado octubre de 2024 en Valencia.

La inteligencia artificial fue una de las grandes protagonistas de la jornada de ayer. A primera hora arrancaba «AI as the New Infrastructure: Investing Beyond the Hype», a cargo de Christian Teichmann (Burda Principal Investments). Ana Peleteiro, vicepresidenta de Datos e IA Aplicada de Preply, analizó cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas aprenden, enseñan y se conectan, permitiendo una educación altamente personalizada y basada en datos a escala global.

En la misma línea, Iñaki Berenguer, emprendedor en serie, inversor y fundador de múltiples startups exitosas en Estados Unidos y Europa, compartió su perspectiva sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el sector sanitario. Basándose en su experiencia a la vanguardia de la innovación tecnológica, exploró el futuro de las soluciones sanitarias basadas en IA, el auge de nuevas categorías tecnológicas y el papel estratégico que los emprendedores europeos pueden desempeñar a nivel global.

Asimismo, Volodymyr Nosov (WhiteBIT) ofreció una ponencia sobre el papel del «blockchain» como base de la nueva economía digital.

Por su parte, el exfutbolista y campeón de la Premier League inglesa, Sol Campbell, participó en una conversación sobre historias de superación y éxito. Sobre inversión charlaron Hugo Arévalo (ThePowerMBA) y Luis Garay (Samaipata).

La jornada acogió la intervención de Aubrey de Grey, referente mundial en investigación sobre longevidad, con una ponencia «Taking Rejuvenation Research to Escape Velocity». En paralelo, en el escenario Santander Stage Gwen Kolader (Hexaware Technologies) impartió una ponencia sobre liderazgo inclusivo en contextos internacionales.

Capital de la innovación

A lo largo de estos dos días por los siete escenarios de VDS han pasado las voces más influyentes de la innovación y la cultura global para abordar las principales tendencias de la tecnología global: Ciudades Inteligentes e Infraestructura Digital, Tecnologías de Consumo de Nueva Generación, Talento y Futuro del Trabajo, HealthTech y Longevidad, Futuro de la Energía y GreenTech, DeepTech e Innovación Científica, Industria Aeroespacial, Ciberseguridad y Defensa. VDS 2025 ha vuelto a convertir Valencia en epicentro global de la innovación tecnológica. Las conexiones internacionales de la ciudad, como hub tecnológico, se han reforzado con la asistencia de más de 12.000 profesionales de todo el mundo.

En el marco del encuentro se ha renovado el acuerdo de colaboración entre Startup Valencia y el e-Residency del Gobierno de Estonia, con el objetivo de impulsar nuevas sinergias entre startups, corporaciones e instituciones.

También ha estado presente en VDS 2025 una delegación del gobierno de Países Bajos para fortalecer la relación empresarial que ya existe entre ambos ecosistemas. Además, se ha formalizado el apoyo del Ayuntamiento de Valencia a VDS para dos años más, tal como anunció la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en la primera jornada del evento tecnológico internacional.

La jornada de ayer acogió el Scalability Day, organizado por Adigital y EsTech junto a ICEX (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España). Este encuentro se ha convertido en un punto de encuentro para fundadores, inversores y expertos internacionales enfocado en estrategias de crecimiento y casos de éxito.

La escalabilidad de las startups ha sido protagonista en VDS 2025. Durante el evento se ofrecieron paneles y encuentros diseñados para ofrecer a las startups la experiencia y las claves esenciales para escalar con éxito.

Apoyo de grandes corporaciones e instituciones

Este año, VDS cuenta con el apoyo de Banco Santander como patrocinador principal, con Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia como partner anfitrión y e-Residency del Gobierno de Estonia como país hermanado. Además, numerosas empresas tecnológicas, startups y organizaciones se suman como partners estratégicos, contribuyendo al éxito y alcance global del evento: Wayra Telefónica, EY, Fundación LAB, CaixaBank DayOne, PowerCo, Volkswagen Group Services, IBM, OVHcloud, Mobile World Capital, Bit2Me, Adigital, ESTECH, Opentop de Valenciaport y MAPFRE. Entre los partners tecnológicos que dan apoyo al evento destacan Microsoft, Amazon, Google for Startups y HubSpot for Startups.