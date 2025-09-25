Crece la firma de hipotecas en la Comunitat: Un 22% más que en 2024

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad ascendió en julio a 5.483 en la Comunitat Valenciana, un 22 % más que el mismo mes de 2024.

En el conjunto nacional el número se elevó en julio a 45.067, la cifra más alta para un mes de julio desde 2010 y un 25 % más que en el mismo mes de 2024, con lo que suma ya trece meses al alza.

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, el importe medio de estas operaciones fue de 163.307 euros, lo que supone una subida del 7,6 %.

Asimismo, la compraventa de viviendas subió un 11,5 % en julio en la Comunitat Valenciana en variación anual y sumó 10.527 operaciones, lo que supone 238 por cada cien mil habitantes.

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas moderó su subida en julio al 13,7 % y contabilizó 64.730 operaciones, la cifra más alta que se registra para este mes desde que arrancó la serie histórica de esta estadística, en 2007, en pleno 'boom' del sector inmobiliario.

Si se compara con junio, las transacciones de vivienda subieron un 9,7 % en tasa intermensual, en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación hipotecaria, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para este mismo mes, el INE ha dado a conocer hoy que las hipotecas para la compra de una vivienda aumentaron un 25 % hasta las 45.067, la cifra más alta en un mes de julio desde 2010.

La compraventa de viviendas inició el ejercicio con una subida del 11 % en enero, que se acentuó al 13,9 % en febrero, se disparó un 40,6 % en marzo, se suavizó al 2,3 % en abril y volvió a crecer en mayo a doble dígito un 39,7 %. En junio la subida rozó el 18 % y en julio fue del 13,7 %.