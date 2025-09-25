Detenido en Alicante un británico buscado por un asesinar de 24 puñaladas a una persona en Portugal

Un prófugo británico buscado por, supuestamente, asesinar de 24 puñaladas con un cuchillo de cocina a otra persona en un apartamento del Algarve de Portugal, en abril de 2022, ha sido detenido en la provincia de Alicante.

La operación desarrollada por la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la agencia británica National Crimen Agency (NCA) y las autoridades policiales portuguesas, tras más de tres años de huida en los que este individuo se habría escondido en distintas localidades de las provincias de Málaga y Alicante, aprovechando las numerosas colonias de súbditos de su país.

Según el instituto armado, el prófugo contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Portugal y ya ha ingresado en prisión tras pasar a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, a la espera de la entrega al país luso.

Los hechos se remontan a abril de 2022 en la zona del Algarve portugués, donde convivía junto a la víctima en un apartamento, y le propinó 24 puñaladas. Esta última trató de defenderse y llegó incluso a escapar por la ventana del apartamento pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar, los agentes hallaron posteriormente sustancias estupefacientes ocultas en el apartamento y el huido logró evadir la acción de la Justicia y se ocultó en España valiéndose de la presencia de muchos británicos residentes para dificultar su identificación. En este tiempo ha llegado a sortear distintos dispositivos policiales destinados a su captura, incluso con el intento de atropello a agentes.

Apoyo de su famiia

Se considera que el huido contaba con el apoyo logístico de su familia y de su entorno criminal, lo que dificultaba su detección, ya que este entramado le proveía de alojamientos itinerantes y de sustento económico.

Pese a las intensas medidas de precaución y gracias a la colaboración policial internacional entre las agencias portuguesa, británica y española se logró detectar su presencia en la provincia de Alicante y, tras un amplio dispositivo, se le ha capturado cuando se disponía a abandonar una residencia ocasional para desplazarse a otra.

En las pesquisas han participado la Unidad Central Operativa y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga, la agencia británica NCA y la Policía Judiciaria de Braga (Portugal), además de la Guardia Civil de Alicante, y el arresto fue efectuado por agentes del Equipo de Huidos de la Justicia y del Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Levante, ambos de la Unidad Central Operativa (UCO).