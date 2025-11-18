Accidentes
Cuatro heridos en un grave accidente entre tres camiones en la A-7 en L'Alcúdia (Valencia)
Uno de los vehículos se saltó la mediana y chocó contra los otros que iban en sentido contrario
Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido anoche en la A-7, en el término de L'Alcúdia (Valencia), y en el que se han visto implicados tres camiones, uno de los cuales saltó la mediana y chocó contra los otros que iban en sentido contrario.
Según informa el Consorcio de Bomberos de Valencia, sobre las 22:55 horas de este lunes fueron alertados de que se había producido el accidente y hasta el lugar se desplazaron bomberos de Alzira, Xàtiva y Silla, y un sargento de Alzira.
Al parecer, según las fuentes del Consorcio, un tráiler saltó la mediana y colisionó contra otros dos vehículos que circulaban en el otro sentido, a consecuencia de lo cual la conductora de uno de ellos quedó atrapada.
Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que desplazaron al lugar una unidad del SAMU y dos unidades de soporte vital básico (SVB) y los servicios médicos asistieron a cuatro personas heridas.
