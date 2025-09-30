Cullera (Valencia) vive una noche de trombas e inundaciones pero sin incidentes graves

El municipio valenciano de Cullera, que este lunes registró fuertes trombas de agua que inundaron algunas zonas de la población, ha pasado la noche "tranquila" y con "lluvia moderada", y durante este martes continuarán las labores de limpieza urbana y en carreteras rurales, alguna de las cuales se mantiene cortada por desprendimientos.

Así lo ha señalado este martes en redes sociales el alcalde de este municipio, Jordi Mayor, quien ha indicado que esta mañana se reúne el Cecopal para evaluar la situación tras las fuertes lluvias que afectaron ayer al municipio y que, según Mayor, alcanzaron "cifras históricas" y provocaron muchas incidencias.

El alcalde de este municipio costero ha pedido "precaución" a la población y ha señalado que los servicios de limpieza están en la calle para completar la limpieza de la zona urbana. "Las próximas horas son importantes", ha dicho.

A lo largo de esta mañana, los servicios municipales evaluarán los daños y limpiarán las vías y caminos rurales afectados como el camino Primer Collado, que aún permanece cortado por un "fuerte desprendimiento".

También, durante la reunión del Cecopal se evaluará la situación y se determinará si se pueden reabrir los edificios municipales, parques y jardines tras ser revisados por técnicos municipales por si hay peligro en algún árbol o en cualquier otro elemento dañado por la lluvia.