La dana Alice será muy adversa mañana en Comunitat Valenciana con lluvias de 100 litros en cuatro horas

La dana Alice, la primera de gran impacto y con nombre propio, dejará lluvias mañana de hasta cien litros en cuatro horas en el este del país, y la mayor adversidad se dará en zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, que se encuentran con "elevado peligro potencial", según ha advertido hoy la Aemet.

Así lo ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en relación a las intensas lluvias previstas, quien ha destacado "la peligrosidad de la situación".

"Tenemos por delante un episodio de precipitaciones muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular y Baleares", que se prolongará desde la tarde noche de este miércoles hasta al menos, el próximo domingo, ha dicho.

Este jueves "la mayor adversidad se dará en zonas litorales y prelitorales de las provincias de Valencia y Alicante; los chubascos pueden alcanzar intensidad muy fuerte", ha dicho Rubén del Campo.

Se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulaciones en doce horas que podrán sobrepasar en algunos casos los 80 o 100 litros por metro cuadrado, e incluso en solo cuatro horas.

El jueves será un día adverso en el tercio oriental de la península y también en el archipiélago balear; los chubascos serán también fuertes o muy fuertes y persistentes especialmente en zonas litorales de Cataluña, en Ibiza y Formentera.

Asimismo en la región de Murcia, en la mitad oriental de Andalucía, sur de Castilla-La Mancha y también en zonas del interior de la Comunitat Valenciana y no solo el litoral, interior de Cataluña y sistema central.

Es posible que haya crecidas súbitas o inundaciones en zonas bajas; "hay que extremar las precauciones y estos días seguir los avisos en vigor", según Del Campo.

La adversidad continuará el viernes

El viernes continuará la situación adversa, que se concentrará sobre todo en áreas del sureste de la península, el centro y el sur de la Comunidad Valenciana.

En zonas de la región de Murcia y quizás también puntos de Ibiza y Formentera, en Baleares, serán las áreas donde los chubascos podrán alcanzar mayor adversidad y persistencia entre el jueves y el viernes.

La situación viene asociada a la inestabilidad atmosférica generada por una masa de aire frío en capas altas de la troposfera, donde se formará la dana Alice, junto con humedad alta en niveles próximos a la superficie.

Este miércoles se darán ya los primeros chubascos localmente fuertes en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y también en el sur de Aragón.

Habrá chubascos localmente fuertes en otras zonas del interior peninsular, como el entorno del sistema central.

Se podrían acumular entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora en función del lugar y también producirse granizadas.

No se descarta alguna tormenta con algo más de intensidad. Bajarán las temperaturas, sobre todo en el extremo norte y del oeste de la península, y el descenso continuará el jueves en buena parte del país.

El portavoz de la Aemet ha explicado que se trata de la primera dana, Alice, con nombre propio desde que existe el sistema de nombramiento de borrascas que se inició en 2017.

Hasta ahora solo se nombraban aquellos sistemas de bajas presiones calificados como clásicos, con sus frentes fríos y cálidos asociados.

Pero las danas, que son sistemas de bajas presiones en niveles medios y altos de la troposfera, también pueden causar gran adversidad, y para diferenciarlas de las que pasan más inadvertidas se ha decidido nombrar a las que pueden provocar un gran impacto.

Se consideran para ello aspectos como que la dana sea capaz de generar avisos de nivel naranja (riesgo importante) o rojo (extremo) por lluvias y o nevadas en zonas amplias, y también otros como puede ser la duración del episodio.

De cara al fin de semana continuará la inestabilidad atmosférica junto con la llegada de vientos húmedos y, por lo tanto, continuarán especialmente el sábado los chubascos intensos localmente muy fuertes en el área mediterránea peninsular y Baleares.