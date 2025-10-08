El interior bate al litoral de la Comunitat con un 83% de reservas para el puente

El litoral de la Comunitat Valenciana afronta el puente del 9 d’Octubre con una previsión media de ocupación del 79,05%, según el sondeo realizado por Turisme Comunitat Valenciana entre una muestra representativa de hoteles del litoral e interior.

El estudio analiza las reservas confirmadas para los días 9, 10 y 11 de octubre (jueves, viernes y sábado), coincidiendo con el puente festivo del Día de la Comunitat Valenciana.

Según los datos recabados, la ocupación media prevista en los hoteles del litoral alcanza el 79,05%. Por zonas, Benidorm lidera las previsiones con un 88,9% de ocupación, seguido de los hoteles del litoral de Alicante (sin incluir Benidorm), con un 86,05%. En la ciudad de València, la previsión se sitúa en un 72,3%, mientras que el litoral de Castellón registra un 66,5% y el de la provincia de València (sin incluir la capital) un 54,8%.

En cuanto al interior de la Comunitat Valenciana, se prevé una ocupación media del 83,7%. Destacan especialmente los hoteles del interior de València, que alcanzan un 93,6%, seguidos de los de Alicante con un 81,1%, y los de Castellón, con un 67,5%.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha valorado positivamente los datos y ha subrayado que “estas cifras reflejan la fortaleza y consolidación de la Comunitat Valenciana como uno de los destinos más atractivos para escapadas cortas, especialmente entre el público nacional y los propios valencianos”.

Cano ha recordado además que este año el 12 de octubre, festivo nacional, coincide en domingo, lo que concentra el movimiento turístico en el puente autonómico y demuestra “la estabilidad del sector y la diversificación de la oferta turística, tanto en el litoral como en el interior”.

Finalmente, la consellera ha destacado “el dinamismo del turismo de proximidad y la importancia de seguir impulsando iniciativas que fomenten los desplazamientos internos, especialmente en fines de semana y puentes festivos, contribuyendo así al equilibrio territorial y a la actividad económica en todo el territorio”.