La alerta meteorológica obliga a suspender la procesión cívica del 9 d'Octubre

El Ayuntamiento de Valencia, tras la reunión que acaba de mantener el Cecopal, ha decidido suspender la procesión cívica del 9 d'Octubre así como la mascletà posterior.

También han advertido que si hay algún cambio en la predicción meteorológica y se rebaja la alerta naranja, si que se realizará el tradicional traslado de la Real Senyera.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha descrito que "Aemet ha cambiado los avisos meteorológicos para mañana y ha incorporado a Valencia en la alerta naranja entre esta noche y mañana a las tres de la tarde".

Ha recordado que "en coherencia con todas las decisiones que se toman con la alerta naranja, como el cierre de parques y jardines y todas las acciones para evitar aglomeraciones, suspendemos la procesioón"

En cualquier caso, el Ayuntamiento va a preparar todo el dispositivo y a vallar las calles "por si Aemet rebaja la alerta. En ese caso se produciría la procesión. Si mañana, a las nueve o a las diez se rebaja la alerta, la procesión se recuperará, siempre que se pueda mantener la bajada de la Senyera a las doce".

Catalá ha exlicado que "nuestro objetivo es la seguridad de las personas", y ha lamentado mucho el tener que suspender "este acto identitario" pero ha recordado que la procesión se ha suspendido ya en cuatro ocasiones.

Castillo y drones

Además, el Ayuntamiento adelanta a las diez de la noche el espectáculo de drones en la Ciudad de las Ciencias, y a continuación, se disparará el castillo de fuegos artificiales para que a las doce de la noche hayan concluido todos los actos cuando comience la alerta meteorológica.