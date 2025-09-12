Declarado un incendio en una nave industrial en Albuixech (Valencia)

Varias dotaciones de bomberos trabajan en la extinción de un incendio registrado en la tarde de este viernes en una nave industrial de la localidad valenciana de Albuixech, un fuego que ha generado una densa nube de humo avistado a larga distancia.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el incendio se ha declarado a las 16.11 horas en una nave industrial ubicada en la calle Noria de Albuixech (Valencia), concretamente en una zona de almacén de material de automoción.

Al lugar de los hechos se ha desplazado un dispositivo con bomberos de los parques de Sagunt, Pobla de Farnals, Moncada, Torrent y Burjassot, además de un sargento.

El incendio, cuyas causas aún se desconocen, ha generado una gran y densa columna de humo en dirección a Albuixech y que se ha podido ver desde larga distancia.