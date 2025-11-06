Desalojan la Conselleria de Emergencias pensando que era una fuga de gas y resulta ser el olor del alcantarillado en obras

Una filtración de malos olores procedente de los trabajos de limpieza del alcantarillado ha obligado a desalojar el edificio donde se ubica la Conselleria de Emergencias, ya que en un principio se pensaba que podía haber una fuga de gas.

Según han informado a EFE fuentes municipales, sobre las 16.30 horas se ha recibido un aviso en Bomberos y Policía Local por un fuerte olor a gas en la planta baja de un edificio de la Alameda, que ha resultado ser la citada Conselleria, que se ubica en el antiguo hospital de La Cigüeña.

A su llegada, los bomberos y la policía han desalojado el edificio por precaución, donde quedaban a esas horas pocas personas, aunque al realizar las mediciones de gas el resultado ha dado negativo.

Finalmente, se ha detectado que la filtración procedía de unos trabajos de limpieza del alcantarillado que se estaban realizando en la zona, han indicado las mismas fuentes, que han añadido que solo ha habido una persona mareada por el fuerte olor.

El personal desalojado, entre el que se encontraba el conseller en funciones, Juan Carlos Valderrama, se ha concentrado frente al edificio al espera de conocer las causas de lo ocurrido.