El detenido por el incendio de La Fe ingresó en Psiquiatría por orden judicial tras maltratar a su ex

El hombre detenido como presunto autor del incendio en la Unidad de Psiquiatría del Hospital La Fe de Valencia, en el que este lunes murió una mujer, tiene antecedentes por maltrato, estaba ingresado en esa planta por una orden judicial y se baraja la posibilidad de que provocara el fuego como reacción a una denuncia de su exmujer.

Así lo ha explicado este martes el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, quien ha detallado a los medios de comunicación durante una visita a L'Alcudia de Crespins que la exmujer del detenido, la cual es policía nacional, estaba calificada como víctima de "riesgo extremo" y se dictaminó judicialmente que el hombre ingresara en esa planta.

El detenido, de 34 años, quemó este lunes un colchón del hospital, que está fabricado con material ignífugo y provoca por ello humo, y no tenía ninguna relación con la paciente fallecida, que estaba en la habitación 724 y no se dio cuenta del fuego que había comenzado en la 704, por lo que no evacuó y murió "ahogada por el humo", ha señalado el subdelegado.

Rodríguez ha explicado que el hombre escapó tras el incendio pero fue detenido en la avenida Giorgeta, ya que gracias al sistema de videovigilancia de los pacientes de esa planta se pudo determinar quién era y que fue él el que quemó el colchón, tras lo que la Policía Nacional procedió a su detención unas horas después en esa avenida.

Sobre el otro paciente que se fugó, ha indicado que "no consta que sean conocidos", sino que simplemente "aprovechó la situación".

El subdelegado del Gobierno ha dicho que el detenido no ha aclarado el motivo de su acción, si bien la Policía "baraja la posibilidad de que sea por una reacción a una posible denuncia de su exmujer", de la que no ha dado detalles.

Ha considerado que los delitos que se le imputarían en principio serían el de daños a través de incendio, poner en riesgo a los demás pacientes y posiblemente un homicidio, aunque lo determinarán las diligencias policiales.

Preguntado por el hecho de que estuviera ingresado en el pabellón psiquiátrico de un hospital, ha indicado que la autoridad judicial es la que determina el ingreso "en un sitio u otro, en virtud de pruebas periciales y de lo que determine en función de los hechos" y de "la salud mental que tenga cada uno".