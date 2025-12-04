La diseñadora Isabel Sanchis, galardonada con el "Premio de Honor" de Onda Cero Valencia

Tras un año de parón debido a la trágica dana que asoló la provincia de Valencia, Espai Rambleta ha sido el escenario elegido por Onda Cero Valencia para hacer entrega de sus premios anuales. El director Regional de Onda Cero Comunitat Valenciana, Antonio Domínguez ha sido el encargado de abrir el acto en la noche de este pasado miércoles

En esta edición, se ha distinguido con el "Premio de Honor" a Isabel Sanchis, diseñadora de moda valenciana que lleva más de dos décadas vistiendo desde su pequeño taller de Benaguasil a celebridades de todo el mundo.

El jurado también ha querido reconocer en el apartado de solidaridad, a los miles de voluntarios que ayudaron y auxiliaron a los afectados por la riada día tras día sin pedir nada a cambio, convirtiéndose en un ejemplo para nuestra sociedad.

Además, el premio de sociedad de este año ha sido para la Fundación Oceanogràfic Arca del Mar, y el dedicado a la mejor empresa para Coca-Cola. En la categoría de Arte y Cultura el galardón ha recaído en la Librería Paris Valencia.

Onda Cero Valencia, también ha querido destacar en el ámbito científico la labor realizada por el Observatori-Astronòmic de la Universitat de València, mientras que el premio destinado a la innovación esta edición lo ha llevado AIMPLAS. Por último, en el apartado deportivo el galardonado ha sido Circuito Ricardo Tormo de Cheste que este año celebra su 25 aniversario.

Atresmedia Radio engloba los formatos radiofónicos Onda Cero, Europa FM y Melodía FM del grupo Atresmedia, también integrado por Antena 3 y La Sexta, entre otros.