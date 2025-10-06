La Distinción Cultural de la Generalitat podrá darse el 8 de octubre o el 9 con el resto

El Gobierno valenciano ha modificado el decreto sobre la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural para sustituir el "carácter imperativo" de que se entregue en un acto el 8 de octubre de cada año por la posibilidad de darlo en esa fecha o junto al resto de premiados en el acto institucional del 9 d'Octubre.

El decreto que creó esta distinción para premiar a quienes destaquen por su aportación en el ámbito de la cultura fue modificado hace un año por el actual Consell para fijar que, en lugar darse el 9 d'Octubre, se hiciera en un acto solemne el 8 de octubre en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, "en un lugar vinculado al patrimonio histórico y cultural".

El cambio respondía a "la voluntad del Consell de promover un acercamiento de esta distinción a la ciudadanía" mediante la descentralización de la entrega del premio, según indica la modificación de decreto que publica este lunes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El nuevo cambio responde a que, "en ocasiones, por las circunstancias de las propias personas, colectivos o entidades distinguidas cada año, puede resultar más conveniente celebrar un acto único junto con el resto de las personas o entidades que reciben un premio o distinción con ocasión de la fiesta del Nou d'Octubre", indica el decreto.

Por ese motivo, se mantiene "la posibilidad de descentralización" tanto en la jornada como en el lugar de entrega, pero "con carácter potestativo, para atender a las circunstancias que puedan concurrir respecto a las personas, colectivos o entidades que vayan a ser distinguidas cada año".

Así, con la nueva redacción esta distinción se podrá entregar bien en acto solemne el día 8 de octubre de cada año, en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, en un lugar vinculado al patrimonio histórico y cultural de la Comunitat Valenciana, o bien junto con el resto de premiados o distinguidos en el acto solemne del 9 d'Octubre.

En 2024, el acto se celebró el 8 de octubre en Alicante, en Casa Mediterráneo, donde se entregó la Distinción al Mérito Cultural al director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus, la productora de cine María Zamora Morcillo, la Asociación Raíces del Reino de Valencia y, a título póstumo, a Gustavo Pascual Falcó, autor del pasodoble 'Paquito el Chocolatero', y el Premio de las Letras al escritor Ferran Torrent.