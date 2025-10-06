Posibles precipitaciones débiles en Valencia y Alicante y máximas en descenso este lunes

La Comunitat Valenciana registrará este lunes intervalos nubosos, excepto en el norte de Castellón, tendiendo a poco nuboso durante la segunda mitad del día, y no se descartan precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, más probables en el litoral y que tenderán a remitir a partir de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y variarán ligeramente en el sur, las máximas sufrirán un descenso, ligero o sin cambios en la provincia de Valencia, y el viento será flojo del noroeste en el norte de Castellón y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo en las horas centrales a componente sur en el litoral y a componente este en el interior.

El martes predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el litoral norte de Castellón, las temperaturas mínimas subirán en el interior de la mitad norte, bajarán ligeramente en el extremo sur y apenas variarán en el resto, las máximas sufrirán un ascenso generalizado y el viento será flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas costeras en las horas centrales.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castelló 18,1 y 24,7 grados

València 18,6 y 24,7 grados

Alicante 20,3 y 26,9 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento variable 2 a 4 arreciando de madrugada a componente N 3 a 5 y amainando a partir del mediodía a componente S 3. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del NE de 2 metros disminuyendo a 1 metro.

Aguas costeras de Valencia: viento del E 4 tendiendo durante la noche a variable 3 y rolando por la tarde a SE 3 a 4. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del NE de 2 metros disminuyendo a 1 metro. Algún aguacero.

Aguas costeras de Alicante: viento del E y NE 4 a 6 amainando a 3 a 4 de madrugada y rolando a S 2 a 4 por la tarde. Fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del NE de 1 metro. Algún aguacero.