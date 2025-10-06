Acceso

Posibles precipitaciones débiles en Valencia y Alicante y máximas en descenso este lunes

La segunda mitad del día el cielo estará poco nuboso

Varias personas se protegen de la lluvia este martes en Valencia
Los chubascos irán amainando conforme pase el díaAgencia EFE
  • C. Aparicio
La Comunitat Valenciana registrará este lunes intervalos nubosos, excepto en el norte de Castellón, tendiendo a poco nuboso durante la segunda mitad del día, y no se descartan precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, más probables en el litoral y que tenderán a remitir a partir de la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y variarán ligeramente en el sur, las máximas sufrirán un descenso, ligero o sin cambios en la provincia de Valencia, y el viento será flojo del noroeste en el norte de Castellón y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo en las horas centrales a componente sur en el litoral y a componente este en el interior.

El martes predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el litoral norte de Castellón, las temperaturas mínimas subirán en el interior de la mitad norte, bajarán ligeramente en el extremo sur y apenas variarán en el resto, las máximas sufrirán un ascenso generalizado y el viento será flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas costeras en las horas centrales.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castelló 18,1 y 24,7 grados

València 18,6 y 24,7 grados

Alicante 20,3 y 26,9 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento variable 2 a 4 arreciando de madrugada a componente N 3 a 5 y amainando a partir del mediodía a componente S 3. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del NE de 2 metros disminuyendo a 1 metro.

Aguas costeras de Valencia: viento del E 4 tendiendo durante la noche a variable 3 y rolando por la tarde a SE 3 a 4. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del NE de 2 metros disminuyendo a 1 metro. Algún aguacero.

Aguas costeras de Alicante: viento del E y NE 4 a 6 amainando a 3 a 4 de madrugada y rolando a S 2 a 4 por la tarde. Fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del NE de 1 metro. Algún aguacero.

