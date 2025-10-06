Infecciones respiratorias: la incidencia sube un 31,6 por ciento en septiembre, hasta los 687 casos

La incidencia en la Comunitat Valenciana de infecciones respiratorias (IRA) graves por covid, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS) a lo largo de septiembre ha crecido un 31,6 % al pasar de los 418,8 casos por cada 100.000 personas registrados en la primera semana de ese mes hasta los 686,9 en la última.

Según datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la trigésima novena semana del año (del 22 al 29 de septiembre) ha habido una incidencia de 686,9 por cada cien mil habitantes.

Por edades, se ha triplicado la incidencia de casos en menores de 4 años, al pasar de los 1.059,3 casos por cada cien mil personas en la trigésimo sexta semana del año (del 1 al 7 de septiembre) a los 3.507 en la trigésimo octava; y en mayores de 65 años también ha habido un aumento del 26 %, al pasar de una incidencia de 418,8 en la primera semana del mes a 517,3 en la última.

Por dolencias, la incidencia de covid ha ido creciendo a lo largo del mes, desde los 82,9 casos por cada cien mil personas en la primera semana de septiembre, 92,7 en la segunda semana y 141,2 en la tercera semana del mes, mientra que en la cuarta (del 22 al 28) se ha reducido un 22 % con respecto a la anterior y son 109,9 casos.

En el caso de la gripe, la incidencia empezó a cero en la primera semana de septiembre, en la segunda era de 3,7 casos, y en la tercera había crecido hasta 20,3 casos por cada cien mil personas, mientras que en la última semana del mes ha registrado un ligero descenso del 5,4 por ciento hasta los 19,2 casos.

La incidencia de virus respiratorio sincitial, principal causante de la bronquiolitis, se ha mantenido en niveles bajos a lo largo del mes, con cero casos durante las tres primeras semanas, mientra que en la cuarta semana la incidencia es de 4,8 casos por cada cien mil habitantes, según los datos del Sivira.

Respecto a la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves, también se ha mantenido a lo largo del mes, desde los 9,1 casos por cada cien mil habitantes de la primera semana; 9,7 casos en la segunda; 10,1 en la tercera; y 10,6 en la cuarta semana de septiembre.