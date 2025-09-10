Dos detenidos por obtener del móvil de una amiga imágenes íntimas de ella y su pareja en Dénia (Alicante)

La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a dos jóvenes acusados de un delito de revelación de secretos por presuntamente obtener del móvil de una amiga imágenes íntimas de ella y su pareja, según un comunicado de la Comisaria Provincial.

Los hechos, que se remontan al verano del año pasado, fueron denunciados por un hombre y una mujer, ambos víctimas de lo ocurrido, quienes manifestaron que, a través de una conocida, se habían enterado de que se había difundido un vídeo íntimo de ellos y que sabían quiénes podían ser los responsables, dado que también pertenecían al círculo de amistades.

En su denuncia expusieron que sospechaban de dos jóvenes, quienes distrajeron unos minutos a la víctima para cogerle su móvil y transferir, sin su permiso, el vídeo y las fotografías íntimas a sus terminales mediante una aplicación de intercambio de datos que posee la marca de su teléfono, la cual no deja rastros de envío.

Uno de los supuestos autores era menor de edad cuando sucedieron los hechos, según la misma fuente.