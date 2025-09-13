Dos heridos por quemaduras tras arder un colchón en una vivienda de Mislata (Valencia)

Dos hombres de 61 y 75 años, respectivamente, han resultado heridos por quemaduras tras incendiarse un colchón en una vivienda de Mislata (Valencia), ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat.

El aviso se recibió sobre las 1.40 horas de este sábado y en él se alertaba del incendio en un colchón de una vivienda en la citada localidad, limítrofe con la capital del Turia.

Al lugar se movilizaron una unidad Servicio Vital Básico (SVB) y un SAMU, cuyos equipos médicos atendieron a dos hombres de 61 y 75 años por quemaduras, y fueron trasladados al Hospital General de València y a La Fe, respectivamente.