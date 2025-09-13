Acceso

Comunidad Valenciana

Incendio

Dos heridos por quemaduras tras arder un colchón en una vivienda de Mislata (Valencia)

El suceso se produjo de madrugada

Imagen de los bomberos en Mislata
Imagen de los bomberos en MislataBomberos VLC
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

Dos hombres de 61 y 75 años, respectivamente, han resultado heridos por quemaduras tras incendiarse un colchón en una vivienda de Mislata (Valencia), ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat.

El aviso se recibió sobre las 1.40 horas de este sábado y en él se alertaba del incendio en un colchón de una vivienda en la citada localidad, limítrofe con la capital del Turia.

Al lugar se movilizaron una unidad Servicio Vital Básico (SVB) y un SAMU, cuyos equipos médicos atendieron a dos hombres de 61 y 75 años por quemaduras, y fueron trasladados al Hospital General de València y a La Fe, respectivamente.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas