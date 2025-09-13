Música
Los Planetas en Alicante, todos los días son "Un buen día"
El grupo cierra los conciertos de Área 12 con la gira con motivo del 30 aniversario de su álbum "Super 8"
Puntuales como un reloj suizo aparecieron en el escenario, a las 22.00 horas, Los Planetas. Sobran las presentaciones para los padres del indie patrio. En un viernes, día 12 del mes de septiembre, y su concierto, con el que nos recuerdan que ya hace 30 años de su álbum "Super 8", es el punto y final a la temporada de Área 12, que rematará esta noche Leiva. Llegaron dispuestos a robar el alma, y el aliento, a todos sus fieles seguidores; los que profesan la religión de la banda de Granada.
Y al inicio encendieron la llama de la devoción con "¿Qué puedo hacer?", todo un himno para "no dejar de querer" y de quererles. De eso se trataba, sin duda, de echar mano de nostalgia y de dejarse llevar por el guitarreo ensordecedor y psicodélico del grupo.
Con letras con las que viajar por el sol y tener más que presente el vacío de la propia existencia, el clima del concierto fue íntimo y cercano, pasando por encima del entorno, el recinto de conciertos de Rabasa.
Fácil es por tanto trasladarse a través de su música a esos tiempos en que todos los días eran "Un buen día" para "quedarse en la cama más de tres cuartos de hora" tras el primer bostezo de la mañana o vivir con el grupo una particular "Pesadilla en el parque de atracciones".
Con Florent y J como líderes, la banda es una leyenda viva; de hecho, "Super 8" -que forma parte de la memoria colectiva de sus miles de seguidores- y sonó casi íntegro en un directo impecable.Y sonaron "De viaje" y "La caja del diablo" y una espectacular versión de "Dos cruces" de Antonio Molina. Por algo son granadinos y hacen gala de ellos.
Se respiró música en estado y sin apenas teléfonos móviles grabando o haciendo fotos en el concierto. Y sí, 30 años después, con Los Planetas todos los días son "Un buen día". Y con la luna menguante intentando alcanzar el cielo. Magia.
