Los Planetas en Alicante, todos los días son "Un buen día"

Puntuales como un reloj suizo aparecieron en el escenario, a las 22.00 horas, Los Planetas. Sobran las presentaciones para los padres del indie patrio. En un viernes, día 12 del mes de septiembre, y su concierto, con el que nos recuerdan que ya hace 30 años de su álbum "Super 8", es el punto y final a la temporada de Área 12, que rematará esta noche Leiva. Llegaron dispuestos a robar el alma, y el aliento, a todos sus fieles seguidores; los que profesan la religión de la banda de Granada.

Y al inicio encendieron la llama de la devoción con "¿Qué puedo hacer?", todo un himno para "no dejar de querer" y de quererles. De eso se trataba, sin duda, de echar mano de nostalgia y de dejarse llevar por el guitarreo ensordecedor y psicodélico del grupo.

Con letras con las que viajar por el sol y tener más que presente el vacío de la propia existencia, el clima del concierto fue íntimo y cercano, pasando por encima del entorno, el recinto de conciertos de Rabasa.

Fácil es por tanto trasladarse a través de su música a esos tiempos en que todos los días eran "Un buen día" para "quedarse en la cama más de tres cuartos de hora" tras el primer bostezo de la mañana o vivir con el grupo una particular "Pesadilla en el parque de atracciones".

Con Florent y J como líderes, la banda es una leyenda viva; de hecho, "Super 8" -que forma parte de la memoria colectiva de sus miles de seguidores- y sonó casi íntegro en un directo impecable.Y sonaron "De viaje" y "La caja del diablo" y una espectacular versión de "Dos cruces" de Antonio Molina. Por algo son granadinos y hacen gala de ellos.

Se respiró música en estado y sin apenas teléfonos móviles grabando o haciendo fotos en el concierto. Y sí, 30 años después, con Los Planetas todos los días son "Un buen día". Y con la luna menguante intentando alcanzar el cielo. Magia.