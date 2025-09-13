Herida una mujer de 70 años tras ser atropellada por un patinete en Torrent (Valencia)

Una mujer ha resultado herida con un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellada por un patinete en el municipio valenciano de Torrent, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se produjo este viernes, en la calle Juez Ángel Querol de la citada localidad, cuando por causas que se desconocen la mujer fue atropellada por una persona que conducía un patinete.

Al lugar se movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió a la mujer, de 70 años, por traumatismo craneoencefálico y la trasladó al Hospital General de Valencia.