Las enfermedades respiratorias suben en la Comunitat pero la hospitalización se mantiene

Las enfermedades respiratorias en la Comunitat Valenciana han subido en una semana de 739 casos por cada cien mil habitantes a 787, lo que supone una "situación epidémica baja", si bien a pesar de ese repunte la hospitalización se mantiene "prácticamente estable", ya que se ha pasado de 12,3 a 12,5 casos.

Así lo ha explicado este viernes el conseller de Sanidad en funciones, Marciano Gómez, quien ha precisado que, con esos datos referidos a la semana 47 del año (del 17 al 23 de noviembre), se ha decidido recomendar el uso de mascarillas a todos los pacientes sintomáticos, los médicos que vayan a verlos, en las puertas de urgencias de los hospitales o en los centro de salud.

Gómez ha señalado que esa recomendación de la mascarilla es una medida que no quieren globalizar, sino que los servicios de Medicina preventiva de cada uno de los 24 departamento de salud de la Comunitat Valenciana sean los que determinen cuándo están en el pico epidemiológico y la adopten con criterios técnicos y científicos.

Asimismo, ha destacado que se están tomando medidas para prevenir un brote epidémico, como la campaña de vacunación, que está funcionando bien.

Respecto a la intención del Ministerio de Sanidad de homogeneizar las actuaciones frente a la gripe bajo un protocolo común, ha señalado que los técnicos de la Comisión de Salud Pública "no están de acuerdo con un documento donde se entromete el Ministerio en competencias propias de la Conselleria", como el personal o la organización.

El conseller ha afirmado que tiene voluntad de acuerdo y ha asegurado que cuando haya "diálogo con criterios técnicos y científicos" estará de acuerdo con las medidas, pues hay cuestiones "que se alejan de la política" y corresponde acordar a los técnicos.