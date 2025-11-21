El fin de semana dejará viento fuerte, heladas en el interior y temperaturas bajas en la Comunitat

El fin de semana traerá a la Comunitat Valenciana viento moderado, con rachas muy fuertes en el norte de Castellón el viernes y el sábado; heladas en el interior y temperaturas bajas en general, que irán recuperándose, especialmente el domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes el cielo estará poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el interior del norte de Castellón, donde no se descartan precipitaciones débiles a primeras y últimas horas, que serán en forma de nieve por encima de 400-700 metros.

Las temperaturas bajarán y dejarán heladas débiles en el interior, mientras que el viento será moderado del noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón, sin descartar en las sierras del interior norte de Alicante.

El sábado, el cielo estará poco nuboso con intervalos nubosos en el interior del tercio norte, y las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas en la mitad sur y un ascenso ligero de las máximas en el tercio norte, con heladas débiles en el interior.

El viento soplará moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo por la tarde, y hay probabilidad de rachas muy fuertes en el interior del norte de Castellón.

Para el domingo, se espera un cielo nuboso, con temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso, notable en el tercio norte y litoral norte de Alicante, y heladas débiles en el interior.

El viento será flojo del oeste, con intervalos de moderado en la provincia de Valencia, según la previsión de Aemet.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes: Castellón 6 y 16,9 grados; Valencia 6,9 y 18,6 grados; y Alicante 7,2 y 19,1 grados.