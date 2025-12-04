Tiempo
Fuertes rachas de viento en un jueves frío y algo lluvioso en la Comunitat Valenciana
Las precipitaciones serán débiles por la mañana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior, cielo nuboso con probables precipitaciones débiles por la mañana y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas con pocas variaciones.
Para mañana viernes se mantiene el pronóstico de posibles rachas muy fuertes de viento del oeste a primeras horas en el interior, intervalos nubosos y temperaturas en ascenso, ligero en el caso de las máximas en Valencia.
Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 14,1 y 8,6 grados; Valencia 18,5 y 9,3 grados; y Alicante 17,9 y 11,1 grados.
