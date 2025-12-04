Acceso

Fuertes rachas de viento en un jueves frío y algo lluvioso en la Comunitat Valenciana

Las precipitaciones serán débiles por la mañana

Caída de árboles, achiques y rescates en la Comunitat Valenciana como consecuencia de las fuertes lluvias
Lluvias y frío en ValenciaEuropa Press
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior, cielo nuboso con probables precipitaciones débiles por la mañana y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas con pocas variaciones.

Para mañana viernes se mantiene el pronóstico de posibles rachas muy fuertes de viento del oeste a primeras horas en el interior, intervalos nubosos y temperaturas en ascenso, ligero en el caso de las máximas en Valencia.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 14,1 y 8,6 grados; Valencia 18,5 y 9,3 grados; y Alicante 17,9 y 11,1 grados.

