La Fundación Santo Cáliz reúne académicos e investigadores para difundir el reconocimiento a la santa reliquia

La Fundación Santo Cáliz se constituyó formalmente en julio de 2024 con el objetivo de impulsar la investigación, el estudio y el conocimiento del Cáliz de la Última Cena y darle la máxima difusión nacional e internacional que merece por su condición reliquia única, que honra a la ciudad de València desde que en 1437 fue depositado para su custodia en la Catedral de València.

El patronato de la Fundación ha congregado a un Consejo Científico compuesto por académicos, investigadores, historiadores y especialistas de diversas disciplinas que colaboran en la ambiciosa tarea de conocimiento y difusión de la reliquia.

Por todo ello la Fundación Santo Cáliz consolida en un programa de actividades que coincide con la celebración del Año Jubilar de 2025/2026 y que supone una oportunidad única desde el punto de vista divulgativo así como el posicionamiento cultural internacional de la ciudad de València. Así convoca y organiza del 2 al 4 de diciembre 2025 en el Palau de la Exposició de València el congreso Santo Cáliz: Investigación, historia y alcance global.

La sesión inaugural contará las intervenciones de D. Enrique Benavent, Arzobispo de València y la Sra. María José Ferrer Sansegundo, Primera Teniente de Alcalde del Ajuntament de València. Sendas ponencias completarán la jornada, la impartida por el exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España D. José Manuel García Margallo al respecto de “El Santo Cáliz de Valencia en el escenario internacional” como también la dictada por el catedrático emérito y canónigo de la Catedral D. Jaime Sancho Andreu referida a “El Santo Cáliz: copa hebrea y primeros documentos”.

Se cerrará la jornada con la participación de la concejala del Ajuntament de València Sra. Paula Llobet Vilarrasa y D. Carlos Alfonso Cuñat, Presidente de la Fundación Santo Cáliz.

València es la ciudad del Santo Cáliz y estamos en el Año Jubilar del Cáliz de Esperanza. Esta Iniciativa ha sido promovida por la Fundación Santo Cáliz, el Ajuntament de València y la Catedral de València.