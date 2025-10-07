La Generalitat concede la Alta Distinción a las comunidades autónomas y la Distinción de la Generalitat a la solidaridad mostrada con los valencianos

El pleno del Consell ha aprobado conceder la Alta Distinción a las comunidades autónomas y la Distinción de la Generalitat a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada de 2024.

Este año los galardones de la Generalitat han sido otorgados a instituciones, entidades, asociaciones y colectivos que participaron y mostraron su solidaridad, colaboración y acompañamiento con la Comunitat Valenciana, que sufrió la catástrofe natural más grave de su historia reciente, y con los miles de familias afectadas por una riada que provocó daños materiales de enrome magnitud y pérdidas humanas irreparables.

La Alta Distinción a las comunidades autónomas reconoce que, en el contexto de la emergencia, las comunidades autónomas de toda España se situaron en un nivel de respuesta extraordinariamente solidario y cercano que permitió mitigar los daños y ofrecer la asistencia a la población afectada. Recogerá el premio el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El premio distingue que el modelo de las comunidades autónomas va más allá de ser una distribución de competencias y constituye una auténtica estructura de corresponsabilidad institucional y solidaridad territorial y, en consecuencia, debe reconocerse su extraordinaria labor desplegada durante la DANA de 2024.

La Distinción de la Generalitat en reconocimiento a la solidaridad mostrada con los valencianos y valencianas que sufrieron la riada del 29 de octubre 2024 se ha concedido a los sectores, entidades, organismos, colectivos y asociaciones que con el esfuerzo colectivo y la entrega desprendida de todas las personas demostraron que en los momentos más oscuros la sociedad valenciana y española son capaces de alzarse unidas para proteger la vida, la dignidad y la esperanza.

El decreto reconoce la labor de los servicios de emergencias que se situaron en la primera línea de la catástrofe. Servicios de Emergencias Sanitarias, Bomberos, Policías Locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y Fuerzas Armadas desplegaron su actuación para asistir a miles de personas damnificadas. Su profesionalidad, entrega y sacrificio merecen ser reconocidos como pilares de la seguridad y la esperanza en los momentos más críticos.

También serán reconocidos, los profesionales sanitarios y voluntarios sanitarios que ofrecieron cuidados, apoyo emocional y acompañamiento, demostrando que la vocación de servicio público trasciende cualquier adversidad.

Del mismo modo, los servicios sociales y el voluntariado ciudadano y Protección Civil fueron el alma de la respuesta comunitaria. Organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades del tercer sector y el voluntariado ofrecieron ayuda directa a personas y familias afectadas.

La Distinción de la Generalitat igualmente se otorgará a las entidades empresariales, organizaciones profesionales, entidades financieras, aseguradoras y fundaciones, asociaciones del sector turístico, comercial, energético, tecnológico, de la construcción, del transporte, agroalimentario y de la industria, entre otros, que contribuyeron de forma decisiva en la atención, acogida y recuperación de las personas damnificadas mediante la aportación de todo tipo de medios y donaciones, demostrando que la solidaridad empresarial puede ser tan eficaz como imprescindible.

Del mismo modo, serán reconocidas las universidades y centros educativos que aportaron recursos humanos, materiales y científicos, y el profesorado, junto con iniciativas culturales y deportivas, colaboraron activamente en la reconstrucción comunitaria.

La solidaridad del campo valenciano será destacada por la aportación de las organizaciones profesionales y cooperativas, que se movilizaron no solo para atender sus propias pérdidas, sino también para auxiliar a vecinos y comunidades.

En el área de justicia, el reconocimiento será para los institutos de medicina legal, las oficinas de atención a las víctimas, los colegios profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia que garantizaron asistencia jurídica, psicológica y administrativa con rapidez y humanidad.

También será reconocida la comunidad religiosa, en toda su pluralidad, que se unió para ofrecer ayuda material, acogida, alimentos, apoyo espiritual y consuelo.

En el ámbito internacional se distinguirá la colaboración de países de todo el mundo que prestaron recursos, fondos y acompañamiento, recordando que la solidaridad no tiene fronteras.

La Alta Distinción y la Distinción de la Generalitat 2025 expresan la gratitud del Gobierno valenciano a la solidaridad y a la respuesta conjunta de instituciones, Administraciones locales y provinciales, empresas, asociaciones, profesionales, universidades, confesiones religiosas, colectivos ciudadanos, voluntariado espontáneo y funcionarios públicos que constituye una de las páginas más generosas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.